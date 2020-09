In der jüngsten Ausschusssitzung der Freiwilligen Feuerwehr Gailingen wurde einstimmig beschlossen, das Spendenprojekt des Hegau-Jugendwerks „Laufen für´s Laufband“ mit 200 Euro zu unterstützen. Bei der persönlichen Spendenübergabe durch den Kommandanten Jürgen Ruh und Christoph Schneble, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Gailingen, bedankte sich Barbara Martetschläger, Stellvertretung der Geschäftsführung des Hegau-Jugendwerks ganz herzlich für dieses tolle Engagement der Ehrenamtlichen. Sie betonte wie wertvoll die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr sei und erinnerte dabei auch an den Brand Ende Februar im Hegau-Jugendwerk. An diesem Abend waren die Wehren aus Gailingen und dem benachbarten Diessenhofen (CH) schnell vor Ort und hatten den Brand rasch unter Kontrolle.



Auch Jürgen Ruh und Christoph Schneble bedankten sich für das gute Miteinander und dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr Gailingen gemeinsam mit den Kameraden aus Diessenhofen das Hegau-Jugendwerk für regelmäßige Übungseinsätze nutzen kann.



Laut Jürgen Ruh kommt die Spende aus dem Arbeitseinsatz der Kameraden, die regelmäßig bei großen Veranstaltungen in der Umgebung mithelfen. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr derzeit aufgrund der Veranstaltungsabsagen selber auf diese Einnahmen verzichten muss, war man sich im Feuerwehrausschuss sofort einig, das Spendenprojekt für ein notwendiges medizinisches Laufband im Hegau-Jugendwerk mit 200 Euro unterstützen zu wollen.



Das Spendenprojekt „Laufen für´s Laufband“ geht noch bis einschließlich 01.11.2020. Es wurde vom Hegau-Jugendwerk ins Leben gerufen, um die dringend notwendige Ersatzanschaffung eines medizinischen Lamellenlaufbandes zu ermöglichen. Bis zum heutigen Stand sind ¼ des Weges geschafft. Nähere Infos unter www.hegau-jugendwerk.de

