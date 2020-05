Pressemitteilung BoxID: 800331 (Hegau-Jugendwerk GmbH)

Botschafterziel "Mitmachen Ehrensache" getoppt

Engagierte Schüler erarbeiten Spenden für Einrichtungen im Landkreis Konstanz, darunter auch der FreizeitTreff des Hegau-Jugendwerks

„Dieses Jahr wollen wir die 7.000 Euro-Marke knacken!“, lautete das Ziel der diesjährigen „Mitmachen Ehrensache“-BotschafterInnen des Anne-Frank-Schulverbundes in Engen. Seit 13 Jahren gibt es das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ im Landkreis Konstanz, dessen Schirmherr seit 2019 Landrat Zeno Danner ist. Schülerinnen und Schüler arbeiten am Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember bei Arbeitgebern ihrer Wahl und spenden das erarbeitete Geld für einen zuvor festgelegten guten Zweck.



321 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich daran, arbeiteten für einen Tag in einem Betrieb und sammelten dabei nicht nur Berufserfahrung, sondern auch Spenden von genau 9.453,30 Euro. Damit wurde das Ziel der „Mitmachen Ehrensache“-BotschafterInnen die 7.000 Euro-Marke zu knacken übertroffen.



In diesem Jahr gingen die Spenden an mehrere Empfänger. Zum einen an die Kinderwohnungen des Diakonischen Werks in Radolfzell und Engen, an den Evangelischen Kirchenbezirk Konstanz und zum anderen an den FreizeitTreff des Hegau-Jugendwerks.



Die geplante feierliche Spendenübergabe im Hegau-Jugendwerk in Gailingen, unter Teilnahme mitwirkender SchülerInnen, dem Anne-Frank-Schulverbund Engen, der Eichendorff-Realschule Gottmadingen, der Hewenschule in Engen, der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen, der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen und der Schule Schloss Gaienhofen, musste aufgrund der aktuellen Situation leider abgesagt werden.



Dipl.-Sozialpädagoge und Leiter des FreizeitTreffs, Matthias Haas freut sich besonders über diese Spende, dient dieser beliebte und gut angenommene Treffpunkt im Hegau-Jugendwerk doch vor allem der Entspannung und der gemeinsamen Freizeitgestaltung. Die Spende kommt hier direkt den Patienten aus allen Häusern des Neurologischen Krankenhauses und Rehazentrums, den begleitenden Eltern sowie besuchenden Angehörigen zugute.

