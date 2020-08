Pressemitteilung BoxID: 811276 (HEAG mobilo GmbH)

RMV-Mobilitätszentrale in Darmstadt im neuen Design

Nach einer umfassenden Modernisierung präsentiert sich die RMV-Mobilitätszentrale auf der Ostseite des Darmstädter Hauptbahnhofs im neuen, frischen Look. Die Umgestaltung des „Kubus“ bietet den bis zu 100 Kundinnen und Kunden pro Tag noch mehr Service und Komfort: So erleichtert beispielsweise eine abgesenkte Tresenfläche Rollstuhlfahrenden die Kommunikation. Das übersichtlich präsentierte Informationsmaterial ist gut erreichbar, und große Bildschirme sorgen für tagesaktuelle Informationen.



„Neben dem Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz und der Servicestelle im Bahnhofsgebäude ist die RMV-Mobilitätszentrale eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Bus- und Bahnangebot, weit über unsere Stadtgrenzen hinaus“, erläutert Darmstadts Oberbürgermeister und RMV-Aufsichtsratsmitglied Jochen Partsch. „Für die Akzeptanz und das Image des ÖPNV sind solche persönlichen Anlaufstellen außerordentlich wichtig. Mein Dank gilt daher allen an der Modernisierung und dem Betrieb beteiligten Partnern, aber besonders auch den Mobilitätsberaterinnen und -beratern für ihr tägliches Engagement“, so Partsch weiter.

„Wie kaum ein anderes öffentliches Angebot basiert der Nahverkehr auf einem erfolgreichen Miteinander verschiedener Partner. Die RMV-Mobilitätszentrale steht hierfür sinnbildlich“, ergänzt Erster Kreisbeigeordneter Robert Ahrnt, der zusammen mit Partsch die DADINA-Vorstandsspitze bildet und ebenfalls im RMV-Aufsichtsrat s itzt. „Das neue Innenraumkonzept und wesentliche Teile der Finanzierung kommen vom RMV; DADINA und Stadt Darmstadt teilen sich die Restfinanzierung. Das Serviceteam stellen HEAG mobilo und DADINA gemeinsam“, erläutert Ahrnt.



„Rund 35.000 Reisende nutzen jeden Tag den Darmstädter Hauptbahnhof. An einem so wichtigen Knotenpunkt ist eine moderne Anlaufstelle für die persönliche Beratung für uns selbstverständlich. Ich freue mich, in Darmstadt die bereits achte RMV-Mobilitätszentrale im neuen Designkonzept zu eröffnen. Dieses steht für mehr Platz, Barrierefreiheit und RMV-weit einheitlicher und damit wiedererkennbarer Gestaltung“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat.

Zu den Modernisierungsarbeiten zählten ein großflächiger Innenausbau und eine Rundumerneuerung des gläsernen Kubus. Konzeption, Planung und Umsetzung erfolgte unter der Leitung des Büros Weinkauf und Reeg Design.



Verbesserungen auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Vom frischen Design und der neuen Technik profitieren auch die Servicekräfte, deren Arbeitsanforderungen in die Ausgestaltung mit eingeflossen sind. „Aufgrund der gläsernen Architektur herrschen hier oft extreme Licht- und Temperaturbedingungen. Durch eine neue Klimaanlage und angepasste Beleuchtung verbessert sich die Arbeitssituation deutlich. Dazu zählt auch die neue ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Daher ist für uns ist die Neugestaltung der Räumlichkeiten ein bisschen wie ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk zum 15-jährigen Jubiläum, das die Mobizentrale im nächsten Jahr feiern kann“, ergänzt Bettina Clüsserath, Geschäftsführerin der HEAG mobilo.



Über die RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt



Getragen wird die RMV-Mobilitätszentrale vor dem Darmstädter Hauptbahnhof von einem Team von mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von DADINA und HEAG mobilo, allesamt zertifizierte Mobilitätsberaterinnen und Mobilitätsberater. Neben Fahrplanauskünften und dem Verkauf von Fahrkarten für den Nahverkehr können dort auch das Schülerticket Hessen und Seniorenticket Hessen erworben werden. Außerdem gibt das Serviceteam der Mobilitätszentrale Tipps zu Themen der vernetzten Mobilität wie Carsharing oder Park & Ride-Angeboten. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Besucher der frisch renovierten RMV-Mobilitätszentrale können an einem Preisausschreiben von DADINA und HEAG mobilo teilnehmen.

