Jeden Tag ein leckeres Gericht!

„Das Blaue Kochbuch“ in der aktualisierten 56. Auflage erschienen

Das Abendessen mit der Familie im Lieblingsrestaurant, der Sonntags­brunch mit Freunden, genauso wie der tägliche Gang zur Kantine – alles auf unbestimmte Zeit verschoben. Stattdessen bestimmen Homeoffice und Homeschooling immer noch den Alltag. Ist man rund um die Uhr zuhause, bekommt die Ernährung einen besonderen Stellenwert, ins­besondere wenn auch noch Kinder und Jugendliche zu versorgen sind. Die Zubereitung soll gelingsicher sein, das Essen schmecken, abwechs­lungsreich sein und zusätzlich gesund.



Ein idealer Helfer ist hier „Das Blaue Kochbuch“. Ab sofort ist die neue, überarbeitete 56. Auflage des Grundkochbuchs erhältlich. Ganz gleich, ob durch die Corona-Pandemie die ersten Gehversuche in der eigenen Küche gestartet werden oder bereits regelmäßig für die Familie gekocht wird und ein wenig Abwechslung für den Speiseplan gefragt ist: „Das Blaue Kochbuch“ bietet jedem wertvolles Wissen rund ums Kochen und Backen.



Neu ist beispielsweise das Kapitel zu Ernährungstrends in der Praxis, damit gelingt die vegetarische und vegane Küche genauso wie die Low Carb-Küche.



Kochbuch für Anfänger und Fortgeschrittene



Enthalten sind mehr als 600 abwechslungsreiche Rezepte – von Grund­rezepten und Klassikern über einfach zu kochende bis hin zu raffinierten Gerichten – jeweils versehen mit detaillierten Nährwertangaben. Extra-Register für vegetarische/vegane Gerichte bzw. Empfehlungen für Kinder und Jugendliche erleichtern die Rezeptauswahl.



Abgerundet wird „Das Blaue Kochbuch“ von einem ausführlichen Rat­geber- und Warenkundeteil, z. B. mit Informationen zu Garmethoden und zum Einsatz von Elektrogeräten.



„Das Blaue Kochbuch“ ist ein geschätzter Ratgeber und Nachschlagewerk im Haushalt und hat sich bewährt als Lehr- und Lernbuch in der Schule, bei der hauswirtschaftlichen und diätetischen Ausbildung und es ist das besondere Geschenk zum Geburtstag, Jubiläum, der ersten eigenen Woh­nung oder einfach als Dankeschön.



Das Blaue Kochbuch, 56. Auflage 2020, 600 Seiten, mit zahlreichen Farb­fotos, schematischen Darstellungen und Tabellen, 28 € inkl. MwSt. und zzgl. Versand.



Weitere Informationen, eine Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter: www.das-blaue-kochbuch.de



Bildquelle: VDE-Verlag

