Pressemitteilung BoxID: 808551 (HbbTV c/o European Broadcasting Union)

HbbTV veröffentlicht Version 2020-2 der HbbTV Conformance Test Suite

Die HbbTV Association, eine weltweite Initiative zur Förderung offener Standards für die Verbreitung interaktiver TV-Dienste über Rundfunk- und Breitbandnetze für Smart-TVs und Set-Top-Boxen, hat eine neue Version der HbbTV Conformance Test Suite veröffentlicht.



Die neue Version mit der Bezeichnung v2020-2 ist die zweite und bedeutendste Veröffentlichung der Test Suite in diesem Jahr. Sie umfasst insgesamt 2.759 Tests - eine Zunahme um 173 Tests seit der vorherigen Test-Suite-Version v2020-1.



Die Veröffentlichung enthält auch die ersten 90 Tests der neuen HbbTV-Spezifikation für zielgerichtete Werbung (Targeted Advertising, HbbTV-TA), die im Februar 2020 veröffentlicht wurde. Die restlichen Tests für HbbTV-TA werden im Laufe des Jahres 2020 bereitgestellt und voraussichtlich als Teil der Test Suite v2021-1 veröffentlicht.



"Die Veröffentlichung der neuen Version der HbbTV Compliance Test Suite, die verbesserte und erweiterte Verifikationsmöglichkeiten bietet, ist ein Zeichen dafür, dass die HbbTV Association und die Marktakteure trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie voll einsatzfähig bleiben", sagte Vincent Grivet, Vorsitzender der HbbTV Association. "Die Sehgewohnheiten haben die wichtige Rolle des traditionellen Fernsehens als zuverlässige Quelle für Nachrichten, Informationen und Unterhaltung bestätigt."



"Die HbbTV-Spezifikationen ermöglichen es Rundfunkveranstaltern, Plattformbetreibern und Geräteherstellern, das Fernseherlebnis noch flexibler, persönlicher und attraktiver zu gestalten und gleichzeitig neue Einnahmequellen und Geschäftsmodelle zu erschließen. Die erweiterte Test Suite stellt sicher, dass bestehende und neue Funktionen schnell und reibungslos auf HbbTV-geeigneten TV-Geräten und Set-Top-Boxen dargestellt werden können", erklärte Grivet.



Die HbbTV Conformance Test Suite ist ein wichtiges Werkzeug für Gerätehersteller, um die Konformität ihrer Produkte mit den aktuellsten HbbTV-Spezifikationen und ihren neuen Funktionen zu überprüfen. Die Test Suite steht in den registrierten HbbTV-Testzentren zur Verfügung. HbbTV-Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, die Testläufe in ihren eigenen Räumlichkeiten durchzuführen.



Weitere Informationen zur Test Suite v2020-2 stehen auf www.hbbtv.org bereit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (