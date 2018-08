Hauser-Reisen 2019/20 ab sofort online buchbar

Hauser Exkursionen, deutscher Marktführer für nachhaltige Slow-Trekking-Reisen, präsentiert sein neues Programm: Ab sofort können die Reisen des Münchner Veranstalters für 2019 und 2020 online gebucht werden. Zur Auswahl stehen insgesamt 404 Routen in über 80 Ländern, darunter 52 neue Touren. Da geht es von Kanadas wilden Flüssen zu den höchsten Gipfeln Nepals, von Namibias Dünen bis in den Dschungel Costa Ricas. „Neben vielen spannenden neuen Trekkingreisen haben wir unser Portfolio besonders in den Bereichen Rad und Familien ausbauen und schärfen können“, so Ovid Jacota, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. Wie immer richtet sich das Angebot an alle, die Lust auf fremde Kulturen haben und gerne in der Natur unterwegs sind – vom gemütlichen Genusswanderer bis hin zum Berg-Enthusiasten. Das komplette Hauser-Programm zum Blättern gibt es ab Oktober 2018 in bewährter Dreiteilung mit den Katalogen „Go Easy!“, „Go Active!“ und „Go Alpine!“. Infos und Katalogbestellung unter www.hauser-exkursionen.de



Italien – Zu Fuß von Assisi nach Rom

Die Schönheit Mittelitaliens entdecken Hauser-Gäste beim mehrtägigen Slow Trekking von Assisi nach Rom. Dazwischen liegen die Weltkulturerbe-Stadt Spoleto und ihr mächtiges Aquädukt, sanfte Hügellandschaften mit Olivenhainen, Zypressenwäldern und beschaulichen Dörfern. Auch Franz von Assisi wandelte einst auf diesen Wegen. Sein Erbe bestaunen Kulturinteressierte unter anderem im Kloster Greccio im Tal von Rieti – der Ort, an dem der Heilige das Krippenspiel erfand.

Weitere Highlights: Blick über die Gipfel des Apennin vom Monte Tancia (1.290 Meter). Verkostung von feinstem Olivenöl in der Ölmühle Le Mole sul Farfa. Übernachtung im historischen Albergo Diffuso im mittelalterlichen Labro. Ausklang der Reise in Roms Künstlerviertel Trastevere.

11 Tage ab 1.995 €/Pers. inkl. Flug, deutschsprachiger Reiseleitung, Ü/HP in Agriturismi, Mittelklassehotels und Gästehäusern sowie Hauser-Reisekrankenschutz



Costa Rica – Das tropische Wanderparadies

Zu Fuß geht es durch die Cordillera Talamanca, per Kanu auf dem Fluss Tres Rios tief in den Dschungel: Auf der 17-tägigen Costa-Rica-Tour mit Hauser Exkursionen steht das Naturerlebnis im Vordergrund. Dabei passieren die Reisenden mit dem Schutzgebiet Zona de los Santos den größten und höchsten Gebirgszug des Landes und wandern durch die Stille des tropischen Dickichts, Kaffeeplantagen und Weideland. Der immer wieder sichtbare Vulkan Arenal weist den Weg bis zur Endstation Pazifik mit seinen menschenleeren Stränden.

Weitere Highlights: In gemütlichen Lodges mitten im üppigen Regenwald übernachten. In Boca Tapada die bunten Aras beim Fliegen beobachten. Mittelamerikas rauchende Vulkane, leuchtend blaue Kraterseen und dampfende Fumarolen bestaunen.

17 Tage ab 3.249 €/Pers. inkl. Flug, deutschsprachiger Reiseleitung, Ü/Verpflegung in Hotels, Lodges und einmal im Zelt sowie Hauser-Reisekrankenschutz



Kirgistan – Pferdetrekking im Himmelsgebirge

Familien mit Kindern (ab 10 Jahren) erwartet auf der Reise durch die Schluchten, Wälder und Berge Kirgistans ein echtes Abenteuer. Beim Pferdetrekking entlang der Terskej-Alatau-Kette lernen große und kleine Hauser-Reisende das Nomadenleben hautnah kennen. Sie nächtigen in Zelten, sind zu Gast in Jurten und sitzen abends am Lagerfeuer unterm zentralasiatischen Sternenzelt. Geheimtipp für Wasserratten: Am Südufer des Issyk-Kul-Sees, auch Perle des Tien-Shan-Gebirges genannt, reihen sich unzählige Sandstrände aneinander.

Weitere Highlights: 6-tägiges, moderates Pferdetrekking. Am Nomadenleben teilhaben und gemeinsam luftige Brotfladen backen. Durch die Hauptstadt Bischkek flanieren.

14 Tage ab 1.595 €/Pers. inkl. Flug, englischsprachiger Reiseleitung, Begleitmannschaft, Ü/VP in Hotels, Gästehäusern, Zelten und Jurten sowie Hauser-Reisekrankenschutz



Äthiopien – Vom Dach Afrikas zum Inneren der Erde

Beim Community-Trekking kommt über die Hälfte der Einnahmen durch Touristen der lokalen Bevölkerung zugute – Hauser Exkursionen macht diese nachhaltige Reiseform auf seiner Äthiopien-Tour von Lalibela über die Simien-Berge und die Tigray-Region bis zum Lavaschlund des Vulkans Erta Ale und in die Wüste Danakil möglich. Dort zischen und blubbern Schwefel und Chlor, die Geologie lässt sich im Zeitraffer erleben. Im Gegensatz dazu steht das fruchtbare Hochland Nordäthiopiens, wo Chelada-Paviane und Walia-Steinböcke grasen – alles in allem ein Erlebnis für Naturliebhaber, Abenteurer und Trekking-Connaisseure.

Weitere Highlights: In der Danakil-Senke und am Erta Ale Zeuge der Erdgeschichte werden. Auf alten Pfaden zu versteckten Felsen- und Höhlenkirchen wandern. In Lalibela, Axum und Gondar in die reiche Geschichte Äthiopiens eintauchen.

22 Tage ab 3.949 €/Pers. inkl. Flug, Inlandsflüge, deutschsprachiger Reiseleitung, Ü/HP/VP in Mittelklassehotels, komfortablen Lodges, traditionellen Rundhütten und 1 Privatunterkunft sowie Hauser-Reisekrankenschutz

HAUSER EXKURSIONEN international GmbH

Als Anbieter einer breiten Produktpalette verwirklicht Hauser Exkursionen seit 1973 eine besondere Art des Reisens. Der weltweit agierende Reiseveranstalter um Inhaber Manfred Häupl und Geschäftsführer Ovid Jacota hat sich dabei vor allem auf achtsame Trekkingreisen spezialisiert. 404 Touren führen in über 80 Länder und abseits touristischer Hotspots. Im Vordergrund stehen intensives Natur- und Kulturerlebnis sowie ausreichend Zeit für die Begegnung mit den Menschen vor Ort - und sich selbst. Ein wichtiger Grundsatz ist die konsequente Umsetzung von umwelt- und sozialverträglichen Leitlinien. Das bedacht ausgewählte Programm richtet sich an alle, die gern draußen unterwegs sind. Alle Touren sind online und in den Katalogen "Go Easy", "Go Active" und "Go Alpine" nach Schwierigkeitsgraden unterteilt.









