Pressemitteilung BoxID: 778976 (Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.)

Wohnprojekt: "Frauen_Wohnen"

Haus & Grund erweist sich als starker Partner im Wohnprojekt "Frauen_Wohnen"

Anlässlich der Beiratssitzung des Wohnraumprojektes „Frauen_Wohnen“ und den darin vorgestellten Vermittlungszahlen äußerte sich der Verbandsdirektor von Haus & Grund Schleswig-Holstein, Hans-Henning Kujath: „Es zeigt sich, dass private Kleinvermieter ihrer sozialen Verantwortung durchaus gerecht werden, indem sie Frauen in dieser Notlage unkompliziert Wohnraum zur Verfügung stellen“. 240 vermittelte Personen stellten einen guten Anfang dar. Gleichzeitig rief er private Eigentümer dazu auf, frei werdende Wohnungen im Rahmen dieses Projekts zu vermieten: „Ohne die privaten Vermieter, die 2/3 des Wohnraums zur Verfügung stellen, wird es nur schwer gelingen, den Bedarf an Wohnraum für die Frauen zu decken“, so Kujath abschließend.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (