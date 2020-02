Pressemitteilung BoxID: 787109 (Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.)

Haus & Grund zur sozialen Wohnraumförderung: Gut, aber nicht perfekt!

Für das Programmjahr 2020 fließen zusätzliche Fördermittel des Bundes in Höhe von rund 34 Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein. Einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund hat das Kabinett heute (18. Februar 2020) zugestimmt. Laut Innenminister Hans-Joachim Grote steigen damit die für den sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden Fördermittel erstmals auf über 200 Millionen Euro pro Jahr.



Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender des Grundeigentümerverbands Haus & Grund Schleswig-Holstein, kommentierte das folgendermaßen:



„Die soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein ist auf einem guten Weg. Das Instrument ist allerdings nicht perfekt.



Wir begrüßen vor allem, dass Familien gefördert werden sollen, um sich den Traum der eigenen vier Wände zu verwirklichen. Nach wie vor stellt das Eigenheim den wichtigsten Baustein der Altersvorsorge dar. Die soziale Wohnraumförderung hilft hier einer Zielgruppe mit geringerem Einkommen, die sich ohne Unterstützung keine Immobilie leisten könnte.



Im Bereich des Mietwohnungsbau muss den Realitäten ins Auge gesehen werden. Sozialer Wohnungsbau ist teuer und die Fehlbelegung ist ein ernstzunehmendes Problem. Mit den rund 800 Millionen Euro Fördermittel in dieser Legislaturperiode werden gerade einmal rund 2.000 Wohneinheiten gefördert. Der Zielgruppe mit geringem Einkommen stehen darüber hinaus fehlbelegte Wohnungen nicht zur Verfügung. Derartige Wohnungen nutzen Mieter, die für eine Sozialwohnung ein zu hohes Einkommen haben. Die Berechtigung, eine geförderte Wohnung nutzen zu dürfen, wird lediglich beim Einzug überprüft. Aktuelle Untersuchungen, wie hoch die Fehlbelegung in Schleswig-Holstein ist, liegen nicht vor. Studien gehen von einer Fehlbelegung von teilweise über 50 Prozent aus. Menschen mit geringem Einkommen würde die sogenannte Subjektförderung viel schneller und zielgenauer helfen; mit anderen Worten, der Bund müsste das Wohngeld deutlich erhöhen.“

