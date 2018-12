Haus & Grund zur Grundsteuer

13.12.18

„Haus & Grund erinnert die Landesregierung an ihr Versprechen, dass die Grundsteuer aufkommensneutral reformiert werden soll.“ Das rief Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, anlässlich der heutigen Landtagsdebatte der Jamaikakoalition zu. Die fällige Reform dürfe nicht ausgenutzt werden, die Gemeindehaushalte aufzubessern.



„Die Grundsteuer ist für Gerechtigkeitsdebatten ungeeignet. Selbstverständlich müssen alle Bürger der Gemeinden, Mieter und Eigentümer, diese gemeinsam tragen,“ entgegnete der Verbandschef auf Forderungen, die Mieter von der Grundsteuer zu befreien. Diese werde über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt. Mieter und Eigentümer profitierten gleichermaßen von der gemeindlichen Infrastruktur, die mit der Grundsteuer finanziert werde. Zudem sei diese Forderung eine Milchmädchenrechnung. Aufgrund des rechtlich garantierten Bestandschutzes für bestehende Mietverhältnisse könne die geforderte Änderung nur für neue Mietverhältnisse greifen. Hier würden die Vermieter jedoch die dann nicht mehr über die Betriebskosten umlagefähige Grundsteuer auf die Miete aufschlagen und alles bliebe beim Alten. Für Steuergerechtigkeit sorge die Einkommenssteuer, die hohe Verdienste hoch und Geringverdiener wenig oder gar nicht belaste. In einem großen Haus hingegen könne eine Rentnerin mit kleinem Einkommen leben, in einer bislang mit niedriger Grundsteuer belasteter Altbauwohnung in einem hippen Stadtteil einkommensstarke Doppelverdiener.



„Das Äquivalenzmodell ist unbürokratisch und gerecht,“ erläuterte Blažek abschließend. Dieses neue Modell für die Grundsteuer habe das renommierte ifo-Institut aus München für Haus & Grund entwickelt. Dabei würde die Grundsteuer anhand der Grundstücksfläche und der Bruttogrundfläche der Gebäude bemessen. Bei diesem Modell sei zudem gewährleistet, dass die Kommunen Aufkommens- und Belastungsverschiebungen durch Anpassung der Hebesätze ausgleichen könnten.



Haus & Grund Schleswig-Holstein vertritt die Interessen des privaten Grundeigentums und hat landesweit rund 68.300 Mitglieder.

