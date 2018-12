Haus & Grund zum Projekt "Frauen_Wohnen"

17.12.18

„Die privaten Vermieter kümmern sich in besonderer Weise um Menschen in Not. Dazu zählen auch schutzbedürftige Frauen. Wir sollten weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen!“ Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein appellierte anlässlich der heutigen Beiratssitzung des Projekts „Frauen_Wohnen“ an die privaten Vermieter, Wohnraum für Frauen aus Frauenhäusern zur Verfügung zu stellen. Bei „Frauen_Wohnen“ arbeiteten unter anderem das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung und der Paritätische Wohlfahrtsverband zusammen, derzeit in Frauenhäusern untergebrachte Frauen mit ihren Kindern in herkömmlichen Wohnraum zu vermitteln. Dabei seien bereits erste Erfolge zu verbuchen, wobei Haus & Grund Schleswig-Holstein erfolgreich mitgewirkt habe.



„Der Teufel steckt bekanntlich im Detail, zum Beispiel beim Mietvertrag. Haus & Grund berät private Vermieter, die ihrer Sozialpflichtigkeit in besonderer Weise Rechnung tragen und an die Zielgruppe aus dem Projekt vermieten wollen“, führte der Verbandschef weiter aus. Auf der Website des Verbands stehe der passende Mietvertrag zum kostenlosen Download bereit. Interessierte Vermieter könnten sich unmittelbar an Haus & Grund Schleswig-Holstein wenden:



Kontakt: info@haus-und-grund-sh.de , Tel.: 0431 6636110.



„Der Erfolg des Projekts hängt von der Beteiligung privater Vermieter ab,“ konstatierte Blažek abschließend. Von den rund 717.000 Mietwohnungen auf dem Wohnungsmarkt in Schleswig-Holstein gehörten rund 438.000 Wohnungen privaten Kleinvermietern. Diese repräsentierten mithin rund 61 Prozent des hiesigen Wohnungsmarktes.

