Grundsteuerreform muss aufkommensneutral sein

„Eine niedrige Grundsteuer ist ein Standortvorteil. Das muss in Schleswig-Holstein auch nach der Grundsteuerreform der Fall sein.“ Diese Forderung richtete Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein an die Landesregierung, namentlich an die Finanzministerin Monika Heinold, anlässlich der heutigen Berichterstattung zu dem Thema. Die Unternehmensberatung Ernst & Young hatte eine Studie veröffentlicht, wonach die Grundsteuer in Schleswig-Holstein mit einem Durchschnittssatz von 324 Prozentpunkten am niedrigsten sei.



„Das sogenannte marktunabhängige Flächenmodell verspricht eine aufkommensneutrale Lösung für die notwendige Reform,“ erläuterte der Verbandschef. Eine Fortsetzung des bisherigen Einheitswertes sei nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 nicht mehr vorstellbar. Danach seien die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen mit dem Grundgesetz unvereinbar. Der Gesetzgeber habe bis zum 31.12.2019 Zeit, die Grundsteuer neu zu regeln. Die Grundsteuer an den sogenannten Bodenrichtwerten zu orientieren, erteile Haus & Grund eine klare Absage. Dieses Modell führe im Schnitt zu einer Verzehnfachung der Grundsteuer, weil der Grundstückwert einiger Regionen in der letzten Zeit sprunghaft gestiegen sei. Bei dem durch den Grundeigentümerverband favorisierten Flächenmodell würden – unabhängig von der Lage – lediglich Grundstücks- und Gebäudeflächen herangezogen.



„Höhere Grundsteuern verteuern das Wohnen,“ warnte Blažek abschließend. Eine höhere Grundsteuer führte automatisch zu höheren Mieten, weil diese Abgabe mit den Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werde. Hier dürften die Kommunen nicht zum Kostentreiber werden.



Haus & Grund Schleswig-Holstein vertritt die Interessen der privaten Grundeigentümer und hat landesweit über 68.000 Mitglieder.

