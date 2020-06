Pressemitteilung BoxID: 802864 (Harzer Tourismusverband e.V.)

Harzer Tourismusverband und Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei stellen Pilotprojekt vor

Neuartiger Multimedia-Guide ans Netz gegangen

Neben seiner Marketingarbeit für die Destination Harz setzt der Harzer Tourismusverband jedes Jahr verschiedene Projekte im Bereich der Produktentwicklung und Kommunikation um. Dabei geht es im Wesentlichen um die Entwicklung und pilothafte Umsetzung von Vorhaben, die in einem zweiten Schritt auf weitere Partner der Region übertragen werden können. Ein solches Projekt war in 2019 die Entwicklung einer Multimedia-Guide-Struktur für touristische Einrichtungen in der Region.



In Zusammenarbeit mit einem professionellen Anbieter wurde eine technische Basis geschaffen, die die Grundlage für die pilothafte Umsetzung zweier konkreter Multimedia-Guides bildete. Eine der ausgewählten Einrichtungen, für die der Guide vollständig entwickelt und „befüllt“ wurde, war die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei.



Im Ergebnis entstand ein umfassender Multimedia-Guide, der es dem Besucher ermöglicht, sich den gesamten Ausstellungsbereich individuell zu erschließen. Entsprechende Informationen erhält er dabei über das eigene Smartphone oder über Leihgeräte (Tablets).



Dazu gehören Texte, Bilder und Videosequenzen. Alle Texte können zusätzlich im Audio-Format abgerufen werden, wobei es sich nicht um die automatisierte Vorlese-Funktion, sondern um im Studio aufgenommene Sequenzen handelt. Sie transportieren authentisch und unterhaltsam die Inhalte und Informationen. So kommt in der Sprachversion des Guides der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei das hier als Werbeträger vielfach eingesetzte Huhn Henriette zu Wort.



Die Textversion des Multimedia-Guides ermöglicht die visuelle Informationserfassung. Auch die Video-Sequenzen sind untertitelt. Es gibt zwei Sprachversionen – deutsch und englisch. Damit ist der Guide barrierefrei und auch für Menschen mit Einschränkungen vollumfänglich zu nutzen.



„Wir freuen uns sehr, dieses Pilotprojekt nun erfolgreich zum Abschluss bringen zu können“, so Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. Sie dankt dem Freistaat Thüringen, der das mit seiner Förderung erst ermöglicht hat, dem Team der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei und den begleitenden Firmen, der Agentur Jenko & Sternberg und dem Studio Regenbogen. „Es war eine kreative und inspirierende Zusammenarbeit aller Partner und das Endprodukt spricht für sich.“



Aufbauend auf dem Projekt sollen in den nächsten Monaten und Jahren auch für andere Einrichtungen ähnliche Guides entstehen. Je nach Budgetsituation kann der hierfür notwendige Inhalt besonders aufwändig oder auch einfacher erstellt werden. „Das System ist sehr flexibel anzupassen“, so Carola Schmidt. „Es ermöglicht uns auch weitere Einrichtungen in der diesbezüglichen Produktenwicklung zu unterstützen.“



„Gerade jetzt, wo große Menschenansammlungen nicht unser Ziel sind, ist der Multimedia-Guide goldwert. Weil er Rundgänge zu jeder Zeit durch unsere Brennerei ermöglicht, die hautnah sind. Der Harzer Tourismusverband hat hier von vorn bis hinten exzellent und kreativ gearbeitet“, ergänzt Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei. „Und wer könnte unsere Besucher besser umherführen als Henriette? Besonders schön ist aber, dass der Guide Gäste virtuell auch in Bereiche führt, in die Besucher aus Zoll- oder Hygienegründen nicht dürfen, zum Beispiel in die Handabfüllung.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (