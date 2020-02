Pressemitteilung BoxID: 788059 (Harley-Davidson Germany GmbH)

We are the Champions

Harley-Davidson-Vertragshändler sind österreichische Branchen-Champions bei der Kundenzufriedenheit



Die ÖGVS wertete 320.000 Kundenmeinungen zu rund 1.900 Unternehmen aus

H-D-Händler haben die zufriedensten Motorradkunden in Österreich

Die ÖGVS verlieh der US-Marke den Titel „Branchen-Champion 2020“





Welche Unternehmen haben in Österreich die zufriedensten Kunden? Diese Frage stellte sich die Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH (ÖGVS), die als unabhängiges Forschungsinstitut empirisch fundierte und objektive Erhebungen durchführt. Für ihren Branchen-Monitor 2020 holte die ÖGVS mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu 1.894 Unternehmen aus 180 Branchen ein. Unternehmen mit mindestens 100 Kundenurteilen kamen in die Auswertung. Das im Februar präsentierte Ergebnis: Harley-Davidson ist im Bereich Kfz und Mobilität die Nummer eins in Sachen Kundenzufriedenheit mit Motorradhändlern – und verweist einen deutschen und einen österreichischen Hersteller auf die Plätze zwei und drei. Zudem darf die US-Marke zu den 300 österreichischen Branchen-Champions 2020 gezählt werden, die von der ÖGVS gekürt wurden.



„Die Fachkompetenz unserer Vertragshändler wird permanent in den Schu­lungen unserer Harley-Davidson University trainiert und erhöht. Aber sie bildet nur einen der zentralen Erfolgsfaktoren für den Handel“, weiß Frank Schimossek, Country Manager Harley-Davidson Deutschland und Österreich, „ebenso wichtig sind Authentizität, Begeisterung für die Marke sowie emotionale und soziale Intelligenz.“ Dazu gehört eine grundsätzlich offene, wertschätzende und freundliche Haltung dem Kunden gegenüber, die signalisiert: Bei uns ist jeder willkommen! „Zufriedene Kunden sind das Aushängeschild einer Firma“, fügt Schimossek hinzu, „sie werden zu Wiederholungskäufern und empfehlen ein Unternehmen weiter.“



„Wir gratulieren und danken all unseren österreichischen Vertragshändlern, die Tag für Tag unter Beweis stellen, mit wie viel Sachverstand, Herzblut und Engagement sie hinter der Marke stehen“, lobt Christian Arnezeder, Geschäftsführer Harley-Davidson Central Europe, den Handel. „Unsere Händler sind das Rückgrat unseres Unternehmens!“ Wer sich davon selbst ein Bild machen will, findet den nächstgelegenen Händler im Web unter

www.Harley-Davidson.at.

