Fans der Marke Harley-Davidson in Viersen und Umgebung haben jede Menge Grund zur Freude: Im Oktober eröffnete hier ein neuer Harley-Davidson-Store. Für Inhaber Rolf Otto ging damit ein echter American Dream in Erfüllung – als Maschinenbauer und passionierter Harley- Fahrer kennt und versteht er die Milwaukee-Bikes von A bis Z. Jetzt hält er bei seiner eigenen Vertretung das Ruder in der Hand – gemeinsam mit Geschäftsführer Raphael Stöhr.



Auf großzügigen 1.550 Quadratmetern Gebäude- und weiteren 6.500 Quadratmetern Außenfläche erwartet die Besucher alles, was das Harley-Herz begehrt: eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie Zubehör und Bekleidung der US-Marke. Dabei präsentieren sich die Harley-Produkte in standesgemäßen Räumlichkeiten, denn der 850 Quadratmeter große Showroom wurde nach den neuesten Harley-Davidson-Designrichtlinien gestaltet. Mindestens ebenso modern kommt die 400 Quadratmeter große und umfassend eingerichtete Werkstatt daher: Acht Hebebühnen und ein Leistungsprüfstand warten nur darauf, sämtliche Wünsche der Kunden zu erfüllen. Denn die Harley-Experten aus Viersen wollen nicht nur mit starken und schnellen Services überzeugen, sondern auch mit Individualisierungen nach Kundenwunsch – vom Lenker bis zum Lack.



Mit Harley-Davidson Viersen ist die Harley-Family wieder ein Stück gewachsen – und die besondere, familiäre Stimmung soll man auch beim Einkauf spüren. Die Chefs und ihre zehn Mitarbeiter nehmen sich Zeit für ihre Besucher: „Unsere Kunden stehen immer im Mittelpunkt – ganz gleich, ob sie eine umfassende Umbauberatung oder nur ein T-Shirt brauchen“, betont Geschäfts­führer Raphael Stöhr. Für beste musikalische Unterhaltung beim Store-Besuch sorgen regelmäßig Acts aus Viersen und Umgebung, die hier die Gelegenheit bekommen, sich zu präsentieren. Lokal gedacht wurde auch schon beim Bau, denn dieser wurde komplett von Unternehmen aus der Region durchgeführt. Und natürlich sorgt man bei H-D Viersen auch für das leibliche Wohl der Kunden: Zwei Foodtrucks vor dem Store servieren US-Spezialitäten in authentischer Diner-Atmosphäre sowie asiatisches Streetfood. Auch ein H.O.G.-Chapter ist in Planung – für alle, die gemeinsam mit der Harley unterwegs sein wollen.



Wer das besondere Harley-Family-Feeling selbst erleben will, ist eingeladen, vorbeizukommen: Der Store ist unter der Woche von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Und sobald es die Auflagen zulassen, wird die Eröffnung selbstverständlich mit einer Grand-Opening-Party angemessen nachgefeiert. Weitere Informationen findet man unter www.hd-viersen.de.

