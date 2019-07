Pressemitteilung BoxID: 759449 (Harley-Davidson Germany GmbH)

Girls just wanna have fun

Vom 12. bis zum 16. September steigt die 25. Internationale Ladies of Harley Rally in Hamburg



Europas größtes Motorradtreffen für Harley Bikerinnen

Gemeinsame Deichtouren sowie Besuch der Musicals „Heiße Ecke“ und „Tina“

Shopping beim Hamburger Dealer und große „Hamburg Cruise Days“-Parade





Eine Harley ist mehr als nur ein Motorrad. Dafür sorgen auch die Harley Owners Group (H.O.G.), die weltweit größte von einem Motorradhersteller unterstützte Kundenvereinigung, und die Ladies of Harley (L.O.H.) – 1996 speziell für weibliche Harley Fans ins Leben gerufen. 24-mal haben sich die europäischen Ladies unter der Leitung von L.O.H. Chefin Mary Mölder seither getroffen, um gemeinsam zu fahren und Party nach Art des Hauses Harley-Davidson zu machen. 2019 steht nun der 25. Event ins Haus: Vom 12. bis zum 16. September wird Hamburg das Ziel der europäischen Harley Bikerinnen sein und die Veranstaltung verspricht einmal mehr, das größte europäische Motorradtreffen für Frauen zu werden.



Basecamp der Ladies ist das Holiday Inn Hamburg – City Nord unmittelbar am Stadtpark, wo man die Stadt so typisch und authentisch erlebt wie an wenigen anderen Orten. Dort starten die Teilnehmerinnen am Donnerstag und am Freitag ihre V-Twins, um zu Deichtouren aufzubrechen, die von den H.O.G. Chaptern in Hamburg organisiert werden. Am Donnerstagabend steht mit „Heiße Ecke“, das mit über zwei Millionen Zuschauern erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten, auf der Agenda. Danach geht’s in die Kultbar „Cowboy und Indianer“. Am Freitagabend ist noch einmal Zeit für Musik: „Tina“, das einzige von Tina Turner autorisierte Musical, präsentiert die Verwandlung der Anna Mae Bullock von ihren bescheidenen Anfängen in Nutbush, Tennessee, in Tina, die „Queen of Rock“.



Am Samstag statten die Ladies einer der größten und imposantesten Harley-Davidson Vertretungen Deutschlands einen Besuch ab: Harley-Davidson Hamburg-Nord. Im Megashop der US-Marke sind Klönen, Fachsimpeln und – natürlich – Shoppen angesagt. Abends wartet mit der imposanten „Hamburg Cruise Days“-Parade ein weiteres Highlight auf die Teilnehmerinnen. Für alle Ladies heißt es nun Schiffe gucken, Schiffen winken und dabei zugleich hautnah Hamburgs Waterkant erleben. Dabei bestaunen sie eine einzigartige Parade von festlich beleuchteten Kreuzfahrtschiffen, den stimmungsvoll illuminierten Hafen und das große Feuerwerk vom Deck der MS Louisiana Star aus. Der klassische Raddampfer fährt den dicken Pötten entgegen, die an diesem Abend aus dem Hafen auslaufen – Gänsehautmomente sind dabei garantiert! Ehrensache, dass an Bord bis weit nach Mitternacht eine Megaparty steigt. Alle, die danach noch weiterpowern wollen, lassen die Nacht auf die Reeperbahn ausklingen. Im Anschluss an eine weitere Ausfahrt am Sonntag heißt es einen Tag später Abschied nehmen von Deutschlands vielleicht schönster Stadt und zahlreichen neu gewonnenen Motorradfreundinnen. Das Anmeldungsformular und weitere Infos findet man unter http://www.l-o-h.de.

