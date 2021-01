Die Harley-Davidson-Softail-Modelle bieten die gelungene Synthese aus authentisch amerikanischem Design und einem unverfälschten Fahrerlebnis sowie Performance und Technik auf der Höhe der Zeit. Für 2021 hat Harley-Davidson der Street Bob ein starkes Upgrade verpasst und macht sie zur Street Bob 114. Die nicht zuletzt wegen ihres reduzierten Looks und ihrer Performance beliebte Maschine wird 2021 vom hubraumstarken Milwaukee-Eight 114 angetrieben und punktet mit weiteren neuen Features.



Auch die Fat Boy 114 erhält für 2021 ein neues Outfit: Sie wurde mit glänzenden Chromelementen versehen. So umfasst die Softail-Baureihe klassisch-chromglänzende und im düsteren Look gehaltene Modelle, die sich für das entspannte Cruising ebenso gut eignen wie für das dynamische Surfen auf gewundenen Landstraßen.



Das steife Softail-Chassis bürgt für leichtes Handling und gutes Bremsverhalten. Wenngleich es aussieht wie ein klassischer Hardtail-Rahmen, verfügt es über eine dem Auge des Betrachters verborgene Federung, die für ein komfortables Fahrverhalten sorgt: Ein Zentralfederbein unterhalb des Sitzes stützt die Schwinge zum Rahmen hin ab. Der starr mit dem Rahmen verbundene Milwaukee-Eight-V-Twin trägt zur Stabilisierung des Fahrwerks bei und gewährleistet zudem eine kraftvolle Beschleunigung und einen satten Durchzug.



Mit einem Zylinderwinkel von 45 Grad ist dieses Triebwerk sowohl stilistisch als auch in Sachen Sound und Feeling ein klassischer Harley-Davidson-Motor. Zur Reduktion seiner Vibrationen verfügt der V2 über zwei Ausgleichswellen. Drehmoment und Leistung profitieren von Vierventilköpfen, die Gaswechsel und Zylinderfüllung optimieren, und einer Doppelzündung, welche die Effizienz bei der Verbrennung erhöht. Um den Auspuffton besser zur Geltung zu bringen, erzeugen bewegte mechanische Bauteile wie die einzelne, kettengetriebene Nockenwelle nur sehr geringe Geräusche. Ein modernes Zylinderkopfdesign mit ölgekühltem Auslassbereich und zwei Klopfsensoren erlaubt eine Verdichtung von 10,0:1, wovon abermals die Performance profitiert.



Die aufgewertete Street Bob 114



Seit Jahren gilt die Street Bob als klassisch gestylte Harley, die sich ebenso gut für das relaxte Cruising wie für eine dynamische Fahrweise eignet. 2021 erfährt sie ein umfangreiches Upgrade, denn nun wird sie vom Milwaukee-Eight 114 angetrieben. Damit zählt sie zu den leichtesten, von diesem kraftvollen Triebwerk befeuerten Softail-Typen. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin mit Milwaukee-Eight 107 konnte die Beschleunigung von null auf 60 mph (96,6 km/h) um rund neun Prozent und der Durchzug von 60 auf 80 mph (96,6 km/h auf 128,7 km/h) im fünften Gang um rund 13 Prozent optimiert werden. Vom Mini-Apehanger-Lenker bis hin zum knapp geschnittenen Heckfender ist die Maschine ein waschechter Chopper. Dank des in den Riser integrierten Instrumentendisplays wirkt das Front End sehr aufgeräumt und der Preis lässt noch genügend Raum fürs Customizing.



Features der Street Bob 114





Milwaukee-Eight 114: der leistungsstärkste serienmäßige Motor in der Softail-Baureihe; Drehmoment: 155 Nm/3.250 U/min; Shotgun-Auspuffanlage; Ventilator-Luftfilter mit hohem Durchsatz, sichtbarem Filterelement und „114“-Badge

Puristisches Design: kurzes Heck, Mini-Apehanger, 13,2-Liter-Tank ohne Tankkonsole, Drahtspeichenräder und schwarzer Motor mit verchromten Stößelstangengehäusen

Soziussitz und -fußrasten serienmäßig

Zentralfederbein mit unter dem Sitz angebrachter Federbasisjustage

Telegabel mit Dual-Bending-Valve-Technologie, die das Dämpfungsverhalten über das gesamte Intervall des Ein- und Ausfederns hinweg optimiert

Technologie: in den Riser integriertes digitales Instrumentendisplay sowie USB-Anschluss, Keyless Ignition und Harley-Davidson-Security-System

Lichtstarker LED-Scheinwerfer mit umlaufendem Ring aus Signature-LED-Elementen

Lackierung in Vivid Black, Stone Washed White Pearl, Baja Orange und Deadwood Green, jeweils mit farblich abgesetzten Tankflanken inklusive Harley-Davidson-Schriftzug und klassischem „Number One“-Logo





Die modellgepflegte Fat Boy 114



Nach wie vor ist die Fat Boy 114 eines der optisch beeindruckendsten Bikes im Harley-Davidson-Portfolio. 2021 kommt sie in hellerem Outfit daher, denn Antriebsstrang, Auspuff, Front End, Instrumentenkonsole und die Heckfenderhalter sind nun nicht mehr mattiert, sondern glänzend verchromt.



Features der Fat Boy 114





Milwaukee-Eight 114: der leistungsstärkste serienmäßige Motor in der Softail-Baureihe; Drehmoment: 155 Nm/3.250 U/min; Shotgun-Auspuffanlage; Ventilator-Luftfilter mit hohem Durchsatz, sichtbarem Filterelement und „114“-Badge

Neue Designelemente in glänzendem Chrom





o Motor: Motordeckel und Ventildeckel verchromt bzw. poliert



o Auspuff: 2-in-2-Auspuffanlage mit verchromten Hitzeschilden



o Front End: Scheinwerfergehäuse, Gabelabdeckungen und Riser verchromt



o Verchromte Details: Heckfenderhalter, Tankkonsole und Ventilator-Luftfilter-Cover





Lakester-Leichtmetallräder: 18-Zoll-Vollscheibenrad vorne und hinten mit Michelin-Scorcher-Bereifung (160 Millimeter vorne und 240 Millimeter hinten). Das breiteste von Harley-Davidson angebotene Reifenset unterstreicht den bulligen Auftritt der Fat Boy 114

Knapp geschnittene Front- und Heckfender lenken den Blick auf die breiten Reifen

Dem 18,9-Liter-Tank verleiht ein metallenes, gelochtes Tankstrap zusätzlichen Custom-Appeal

Lichtstarker LED-Scheinwerfer mit umlaufendem Ring aus Signature-LED-Elementen

Technologie: Keyless Ignition und Harley-Davidson-Security-System sowie USB-Anschluss

Zentralfederbein unter dem Sitz mit hydraulisch mittels von außen zugänglichem Drehregler einstellbarer Federbasis

Telegabel mit Dual-Bending-Valve-Technologie, die das Dämpfungsverhalten über das gesamte Intervall des Ein- und Ausfederns hinweg optimiert

ABS-Bremssystem mit zwei Scheibenbremsen sorgt für erstklassige Verzögerung

Lackierung in Vivid Black, Black Jack Metallic, Deadwood Green sowie in der Two-Tone-Version Gauntlet Gray Metallic und Vivid Black





Weitere Softail Modelle im Modelljahr 2021



Softail Standard: Ein schlanker und charakterstarker Chopper, reduziert auf das, worauf es ankommt. Das klassische Vivid Black der Lackierung kontrastiert mit glänzendem Chrom und polierten Oberflächen. Die Softail Standard bildet den erschwinglichen Einstieg in die Welt von Harley-Davidson.



Low Rider S: Ein schwarzer Antriebsstrang, eine reduzierte Cockpitverkleidung und zwei Bremsscheiben am Vorderrad: hier geht es um Performance, inspiriert vom Coastal-Custom-Syle. Dazu passen die hochwertigen Fahrwerkskomponenten und der potente Milwaukee-Eight 114.



Softail Slim: Dieser auf das Wesentliche reduzierte Bobber verbindet die Technik unserer Ära mit faszinierendem Old-School-Style. Dazu gehören schwarze, mit Drahtspeichen bestückte Felgen, ein flacher Solositz, ein Hollywood-Lenker und gestutzte Fender.



Sport Glide: Hier trifft Performance auf Vielseitigkeit. Da die Verkleidung und die Koffer mit wenigen Handgriffen abgenommen werden können, verwandelt sich die Sport Glide im Nu vom bequemen Reisebike für den Kurztrip in einen dezenten Cruiser für den abendlichen Boulevard.



Fat Bob 114: Eine ebenso imposante wie kraftvolle Erscheinung mit Upside-down-Gabel, zwei Scheibenbremsen am Vorderrad und potentem Milwaukee-Eight 114, der seine Abgase über eine 2-in-1-in-2-Auspuffanlage entlässt.



Heritage Classic: Die Synthese aus Vintage-Style und moderner Performance. Abschließbare, mit Vinyl bezogene Koffer, abnehmbare Windschutzscheibe, verchromte Drahtspeichenräder mit abgedeckter Vorderradnabe. 2021 wahlweise im Chrom-Finish mit Milwaukee-Eight 107 oder in einem dunklen Finish mit Milwaukee-Eight 114 erhältlich.



Breakout 114: Ein kraftvoller Chopper mit langgestreckter, flacher Silhouette und unverkennbarem Charakter. Die gereckte Gabel führt ein 21-Zoll-Vorderrad und am Heck rotiert ein 240er-Hinterreifen.



Die Modelle Low Rider, Deluxe und FXDR 114 werden im Modelljahr 2021 nicht mehr angeboten.

