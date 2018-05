Czech it out Vom 5. bis zum 8. Juli fährt Harley-Davidson bei seiner Party zum 115. Firmengeburtstag in Prag mächtig auf



Probefahrten, Biker-Games, Museum, Custombike-Show und Stuntshows

Geführte Touren, Parade, über 40 Livebands und Stones-Konzert im Vorfeld

Bungee-Jumping, Skatepark, Freestyle-Motocross und Kids-Entertainment





Früher war alles besser? Mitnichten! Um 1900 waren die Straßen meistens mies und die Entfernungen oft unüberwindbar – eine schlechte Kombination. Doch junge Autodidakten wie die Herren Harley und Davidson machten sich daran, Fahrzeuge zu bauen, mit denen man so bequem und stressfrei wie nur möglich von A nach B gelangen konnte. 1903 verkauften sie ihre ersten drei Motorräder. Millionen sollten folgen und heute gilt Harley-Davidson als der traditionsreichste Motorradhersteller der Welt. Andere An­bieter kamen und gingen, Harley-Davidson blieb – seit nunmehr 115 Jahren. Das muss natürlich gefeiert werden! In Milwaukee, Wisconsin, der Heimat des US-Unternehmens, steigt die Geburtstagsfete vom 29. August bis zum 2. September und alle europäischen Fans der Marke dürfen sich auf eine Mega­party in Prag freuen, die vom 5. bis zum 8. Juli stattfindet. Zu feiern gibt es dort neben 115 Jahren Harley-Davidson auch 35 Jahre Harley Owners Group sowie den 90. Geburtstag des Harley-Davidson Clubs Prag.



Das Epizentrum des Events in der tschechischen Hauptstadt bildet das Aus­stellungsgelände im Stadtteil Holešovice. Hier findet man neben Spezialitäten der regionalen Küche und dem vielleicht besten Bier der Welt jede Menge Attraktionen für kleine und große V-Twin-Fans. Dazu gehören das Family Paradise, das dem Nachwuchs Spiel und Spannung bietet, die Dark Custom Area mit Bungeejumping, Skatepark und Freestyle-Motocross, das H.O.G. Village mit eigenem Jack-Daniel’s-Bereich, die Jeep Touring Zone mit den Neuheiten des US-Offroad-Spezialisten und natürlich Bikes, Bikes und noch mehr Bikes. Ne­ben einer großen Ausstellung der aktuellen Modelle aus Milwaukee, die auch Probe gefahren werden dürfen, präsentiert die Motor Company ein Museum, in dem die Besucher tief in die Geschichte der Marke eintauchen. Leckerbissen für die Freunde individualisierter Maschinen gibt’s bei der großen Custombike-Show sowie beim Prague Custom Battle 2018 und so manchen Adrenalinschub versprechen die Stuntshows mit ihren Wheelies, Stoppies und Burnouts.



Im Fokus eines Motorradevents steht natürlich das Motorradfahren selbst und das beginnt schon mit der Anfahrt, denn aus aller Herren Länder machen sich Fans auf den Weg in die tschechische Hauptstadt – unter ihnen rund 100 Vertragshändler, die gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern unterwegs sind. Vor Ort stellen die Besucher bei den Biker-Games ihr fahrerisches Talent unter Beweis und rollen bei der großen Parade im Korso durch Prag. Und weil sowohl die Stadt als auch ihr böhmisches Umland jede Menge zu bieten haben, kann man sich bei geführten Touren oder auf empfohlenen Strecken auf faszinierende Entdeckungsreisen begeben.



Da eine Harley Party ohne Musik undenkbar ist, fährt die Company auch in dieser Hinsicht mächtig auf: Mehr als 40 Livebands sorgen für den Soundtrack zur Veranstaltung. Wer einen Tag früher anreist, hat darüber hinaus die Chance, einen ganz besonderen Auftakt für den Event zu erleben, denn die größte Rockband aller Zeiten gibt sich am 4. Juli in Prag die Ehre: Die Rolling Stones machen auf ihrer „No Filter“-Tour Station auf dem Flugplatz Prag-Letňany – sagen wir’s mit Mick Jagger: It's only Rock 'n' Roll (but I like it)!



Tickets und weitere Informationen zum Event gibt’s unter h-d.prague115.com.

