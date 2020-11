.





Mit Hoodies und Sweatshirts der Kälte trotzen

Mützen und Schals setzen Fashion-Statements





Die Körpertemperatur herabsetzen, das Atmen reduzieren, den Puls senken, alle anderen Stoffwechselaktivitäten runterfahren und losdösen – Winterschlaf kann so einfach sein! Für alle anderen, die den Winter durchleben müssen, empfiehlt sich die richtige Kleidung, um trotz Minusgraden Spaß zu haben. Freunde der Motorradmarke aus Milwaukee, Wisconsin, wenden sich dazu einfach an ihren nächstgelegenen Vertrags­händler und werfen einen Blick auf wärmende Outfits ihrer Company.



Da wäre zum Beispiel das Laser Cut Pullover Hoodie (99100-20VM, UVP: ab 117 €) für ihn, ein Kapuzenshirt aus weichem, spezialgewaschenem Baumwollmischgewebe, das über Rippstrickbündchen an Ärmeln und Taille, eine gefütterte Kapuze mit Kordelzug und Kängurutaschen verfügt. Ein historisches Bar and Shield auf der Brust weist den Träger als Fan der Milwaukee-Irons aus. Für Ladys hält das Sortiment unter anderem das Colorblock Pullover Sweatshirt (99119-20VW, UVP: 103 €) im sportlichen College-Look bereit. Das flauschige Baumwoll-Fleece-Mischgewebe mit behaglich gebürsteter Innenseite und Rippstrickbündchen ziert auf der Brust ein klassisches Stickmotiv. Sweatshirt und Hoodie passen perfekt zu Vintage-Jeans.



Da der Kopf viel Körperwärme abgibt, wird er in der kalten Jahreszeit mittels Mütze vor Wind und Kälte geschützt. Und wenn die aus der Winterkollektion von Harley-Davidson stammt, darf sie als echtes Fashion-Statement gelten! Etwa das 2-in-1 Knit Beanie für ihn. Die Strickmütze punktet mit dezentem „Bar and Shield“-Logo am Saum und kann dank flexiblen Umschlags bis über die Ohren gezogen oder aufgerollt mit freien Ohren getragen werden. Sie ist in Orange (97637-21VM) und Schwarz (97601-21VM) erhältlich (UVP: jeweils

34 €). Grau (97636-21VM), Orange (97600-21VM) und Schwarz (97635-21VM) sind die Farben des #1 Logo Knit Hat, einer trendigen Strickmütze aus Kunstfasermischgewebe, deren berühmtes „Number One“-Logo an die „AMA Grand National“-Rennerfolge von Mert Lawwill im Jahr 1969 erinnert (UVP: jeweils 34 €). Natürlich umfasst die Winterkollektion auch mollig warme Damenmützen und -schals wie den schwarzen Jacquard Knit Hat (97626-21VW, UVP: 33 €) und den dazu passenden Jacquard Knit Carf (97627-21VW, UVP: 42 €). Beide sind aus feinem Kunstfasermischgewebe mit einem Schuss Elasthan gestrickt und verfügen über großflächige weiße Harley-Davidson-Schriftzüge.



Während Mützen und Schals der Winterkollektion nur in der kalten Jahreszeit und nur, so lange der Vorrat reicht, erhältlich sind, können Hoodies, Sweatshirts und die weiteren guten Stücke aus den anderen Harley-Davidson-Kollektionen das ganze Jahr über erworben werden. Natürlich nur beim autorisierten Harley-Händler. Weitere Informationen gibt’s unter motorclothes.harley-davidson.eu.

