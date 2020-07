Pressemitteilung BoxID: 808625 (Hanse Yachts AG)

Salon Privilegе - Exklusive In-Water Boat Show

Die Luxuskatamaran-Werft Privilège wird zum ersten Mal ihre eigene Boat Show veranstalten, um Kunden die Herausforderungen einer hektischen öffentlichen Messe zu ersparen. Die exklusive Messe vom 23. - 26. September bietet mit den Segelkatamaranen Signature 510 und der Signature 580 gleich zwei Weltpremieren, dazu den neuen Euphorie 5 Powerkatamaran und die eindrucksvolle Serie 640.



Die In-Water Boat Show wird in Privilèges Heimathafen Les Sables-d’Olonne stattfifnden, wo schon so viele legendäre Segelabenteuer ihren Anfang fanden. Vor der Kulisse der französischen Atlantikküste wird Privilège ihr exklusives Katamaran-Portfolio zur Schau stellen, Probefahrten auf See durchführen, Werftführungen anbieten und die kulinarischen Höhepunkte der Region präsentieren. Besucher werden somit nicht nur die Boote auf dem Wasser erleben, sondern auch die Bootsbauer treffen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese luxuriösen Yachten durch das maritime Flair der Vendée-Region geformt werden.



„Viele unserer potenziellen Kunden nehmen sich dieses Jahr besonders in Acht vor großen und gutbesuchten Veranstaltungen wie öffentlichen Messen, möchten aber trotzdem unsere Blauwasser-Katamarane sehen“, erklärt Privilège-CEO Gilles Wagner. „Durch unseren exklusiven Salon Privilège in Les Sables-d’Olonne können sie die Reiserisiken vermindern und mit einer für die Vendée typischen Herzlichkeit bei uns begrüßt werden. Dazu bekommen unsere Gäste die Möglichkeit, die größte Auswahl unserer Luxuskatamarane zu segeln, die je aufgeboten wurde, und gleich zwei Weltpremieren mitzuerleben.“



Signature 510 – Weltpremiere



Mit 60 Fuß vom Heck zum Bugspriet hat die Signature 510 eine ausgewogene Länge, um die Weltmeere sicher und bequem zu besegeln. Die elegante, von Marc Lombard entworfene Linienführung, wird durch bündig versenkte Luken und große Fenster im Deckshaus ergänzt, die einen 360-Grad-Rundumblick ermöglichen. Die Eignerkabine befindet sich vorne zwischen den Rümpfen, wo sie besonders viel Raum bietet und durch einen separaten Niedergang vom Salon aus erreichbar ist. Darnet Design hat das lichtdurchflutete und elegante Interieur geschaffen, das von Privilèges Fachhandwerkern vollendet wird.



Signature 580 – Weltpremiere



Aufbauend auf dem Design der 510, besitzt die größere Signature 580 einige exklusive Besonderheiten, so zum Beispiel einen kombinierten Steuer- und Loungebereich auf der Flybridge und ein zusätzliches Cockpit auf dem Vorschiff. Die Eignerkabine zwischen den Rümpfen kann durch einen durchdachten Decksplan direkt vom Vorschiffs-Cockpit erreicht werden. Das Interior-Layout kann äußerst flexibel konfiguriert werden: mit der Galley im Salon oder im Rumpf und bis zu vier Doppelkabinen. Ein Fathead-Großsegel und eine große Genua garantieren eine starke Performance auf den Meeren.



Serie 640



Mit 64 Fuß Deckslänge, 180 Quadratmeter Wohnfläche und bis zu fünf Doppelkabinen wird auch die zweitgrößte Privilège in Les Sables-d’Olonne aufwarten. Die Serie 640 besticht mit einer majestätischen Flybridge, die als zusätzliches Deck angesehen werden kann: mit Steuerständen an Backbord und Steuerbord, einem komfortablen Loungebereich sowie einem Esstisch. Unter Deck bietet die Eigner-Version ein Raumgefühl der Extraklasse mit unzähligen Möglichkeiten der individuellen Gestaltung und Veredelung.



Euphorie 5 – neu



Die Privilège Euphorie 5 macht sich das gleiche hocheffiziente Rumpfdesign der Signature 510 zunutze und setzt damit am wachsenden Markt der Motorkatamarane an. Auch sie profitiert von Darnets Innendesign und verkörpert einen äußerst komfortablen und modernen Lebensraum mit bis zu vier Doppelkabinen oder einer sensationellen Eignerkabine über die gesamte Breite. Die Flybridge bietet einen erstklassig ausgestatteten Fahrstand mit einem zusätzlichen T-Top, das für Schutz und Schatten sorgt. Zwei je 220 PS starke Dieselmotoren und ein großzügiges Tankvolumen verleihen der Yacht eine beeindruckende Performance und Reichweite.



Mit Privilèges exklusivem Line-Up im Wasser gab es nie einen besseren Moment, die Werft zu besuchen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Besucher sich über diese Email anmelden: salon@privilege-marine.com

