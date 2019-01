Die HanseYachts AG auf der boot in Düsseldorf mit den Marken Dehler, Hanse, Moody, Privilège, Fjord und Sealine vom 19. bis 27. Januar 2019

10.01.19

Die wichtigste Messe des Jahres steht an und die HanseYachts AG präsentiert sich wieder mit ihrem breit gefächerten Markenportfolio. Die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Privilège und Moody sowie die Motoryachtmarken FJORD und Sealine sind mit insgesamt 18 herausragenden Yachten auf der boot in Düsseldorf vertreten. Neben einer Weltpremiere gibt es auch einige Deutschlandpremieren zu entdecken und die Möglichkeit sich über spannende Neuentwicklungen zu informieren. In dieser Meldung geben wir Ihnen einen Überblick über alle ausgestellten Modelle und Stände auf der boot Düsseldorf 2019.



Deutschlandpremieren



In Düsseldorf feiern die Hanse 458 und die Hanse 508 ihre Deutschlandpremieren. Beide Segelyachten der 8er Serie zeichnen sich durch progressives Design und exzellenter Segelleistung aus. Die Hanse 458 wurde bereits für den „British Yachting Award 2018“ als beste Cruising Yacht des Jahres nominiert.



Bei den Motoryachten werden die FJORD 52 Open, die FJORD 44 Coupé sowie die Sealine S330v erstmals dem deutschen Publikum vorgestellt, während die brandneue Sealine C390 ihre Weltpremiere feiert.



Mit ihrer eindrucksvollen Länge von 15.98 m ist die FJORD 52 Open nicht nur das größte Modell der FJORD Flotte, sondern auch ein eindeutiges Statement für großzügigen Luxus und Hochleistung auf dem Wasser.



Die FJORD 44 Coupé überrascht mit einem neu entwickelten Deckshaus, dessen Arc-Salon aus einer multifunktionalen Struktur aus echtem Glas, Edelstahl und hochwertigem Komposit ein völlig neues Sicherheitsgefühl vermittelt.



Die Sealine S330v ist die erste Sealine mit Außenbordmotorisierung und mit seinem geringen Tiefgang der ideale Sportcruiser für flache Ankerbuchten. Outdoor-Pantry und Gasgrill im großzügigen Cockpit vollenden das Freiheitsgefühl vor Anker.



Weltpremiere



Mit der Weltpremiere Sealine C390 komplettiert Sealine die Range der erfolgreichen Cruiser-Serie. Eine elegante Eignerkabine mit einem Bad en Suite, zwei Gästekabinen mit Stehhöhe im Eingangsbereich und eine separate Nasszelle bürgen für ein luxuriöses Ambiente unter Deck. Salon und Cockpit lassen sich mit einer Falttür und einem großen Klappfenster vereinen, was ein angenehm offenes Raumgefühl entstehen lässt. In der Standartversion ebenfalls enthalten ist die riesige Liegefläche auf dem Vorschiff.



Neuentwicklungen



Auf dem Luxus-Katamaran-Stand von Privilège laden mit der 510 und der 580 zwei Modellkatamarane der neuen Signature Reihe zum Träumen ein. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich über die Weiterentwicklung der Privilège 510 Signature D-light zu informieren.



Auch Moody präsentiert mit der Moody DS41, die weltweit einzig echte Decksalon-Yacht in der Länge von 41 Fuß, ein aufregendes Projekt, über dessen Entwicklungsstand es sich zu informieren lohnt.



European Powerboat oft the Year 2019



Mit Spannung erwarten wir die Preisverleihung zum „European Powerboat of the Year 2019“, in der die Sealine F430 zu den nominierten Yachten in der Kategorie 35 bis 45 Fuß Bootslänge gehört. Traditionell werden die Preise im Rahmen der Flagship Night zum Auftakt der boot Düsseldorf vergeben.



Marken – Modelle – Standorte



Sealine

Modelle: Sealine C330 / S330v / C430 / C390

Halle 5, Stand 5C22



FJORD

Modelle: FJORD 44 Open / 52 Open

Halle 6, Stand 6A22



FJORD 44 Coupé

Freigelände zwischen Halle 5 und 9



Hanse

Modelle: Hanse 315 / 388 / 458 / 508 / 548 / 675

Halle 16, Stand 16B38



Dehler

Modelle: Dehler 34 / 38 / 42 / 46

Halle 16, Stand 16C18



Moody

Modell: Moody DS54

Halle 16, Stand 16A42



Privilège

Halle 15, Stand 15A43

