Pressemitteilung BoxID: 799760 (Hansa Armaturen GmbH)

HANSA erweitert sein Health & Care Sortiment

Berührungslose HANSACLINICA Thermostate

Eine herkömmliche Armatur ist mit bis zu 127.000 Bakterien pro Quadratzentimeter* besiedelt. Eine Tatsache, die vor allem in sensiblen Einsatzbereichen – wie Krankenhäusern, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen – schnell zur Gefahr werden kann. HANSA hat daher sein Spezialarmaturensortiment um eine smarte Lösung erweitert: Die neuen, berührungslosen und kontaminationsarmen HANSACLINICA Thermostate.



Die berührungslosen HANSACLINICA Thermostate für Waschtisch und Dusche wurden speziell für sensible Anforderungen im professionellen Gesundheitswesen konzipiert. Die Montage der wandbündigen Aufputz-Thermostate erfolgt schnell und unkompliziert über S-Anschlüsse. Aufgrund der Versorgung mit handelsüblichen 6 V Batterien ist beim Einbau kein zusätzliches Fachwissen in Elektronik notwendig. Das Batteriefach ist leicht zugänglich und ermöglicht einen unkomplizierten Austausch – perfekt für die hygieneorientierte Umstellung auf berührungslose Produkte.



Der große Vorteil der neuen Thermostate: die intuitive, berührungslose Bedienung. Dank modernster Sensorsteuerung wird das Wasser ohne jeglichen Hautkontakt zum Fließen gebracht. Das ist nicht nur komfortabel, sondern reduziert auch das Risiko einer Übertragung von Viren, Bakterien oder anderer Keime und sorgt somit für maximale Hygiene.



Besonders praktisch: Ausgestattet mit smarter Bluetooth®-Funktionalität lassen sich die Thermostate über die kostenlose HANSA Connect App** steuern und anpassen. So können beispielsweise drei verschiedene Modi für die Sensorsteuerung ausgewählt werden: manuell, automatisch oder eine Mischung aus manuell und automatisch.



Sicher, ergonomisch und unkompliziert



Neben der hygienischen, berührungslosen Bedienung sorgt eine Heißwassersperre für absolute Sicherheit und zuverlässigen Verbrühschutz. Die werkseitig voreingestellte Temperatur von 38 Grad kann dabei nicht selbstständig überschritten werden. Zudem gewährleistet die THERMO COOL-Funktion, dass der Thermostat von außen immer angenehm kühl bleibt. Besonders ergonomische Temperaturwählgriffe und eindeutige, visuelle Darstellungen unterstützen die nutzerfreundliche Bedienbarkeit. Aufgrund verdeckter und dreifach abgedichteter Anschlüsse können sich Keime und Bakterien dabei nicht hinter der Abdeckung festsetzen.



Der kristallklare, aerosolarme Laminar-Wasserstrahl garantiert in Verbindung mit komplett nickelfreien Wasserwegen eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserqualität. Zur wirksamen Legionellenbekämpfung ist der Thermostat außerdem für die thermische Desinfektion nach DVGW W551 geeignet. Diese lässt sich schnell, einfach und komfortabel durchführen. Dafür genügt der universelle und beigelegte HANSA-Entriegelungsschlüssel und die Griffe müssen nicht extra abmontiert werden.



Optional ist der berührungslose HANSACLINICA Thermostat mit langem, schwenkbarem Auslauf erhältlich – wahlweise mit 100 oder 200 Millimetern Auslauflänge. Der Schwenkbereich kann auf 120 Grad, 60 Grad oder Null Grad, also in Mittelstellung, eingestellt werden.



*Quelle: Gerba et al (2004) Tracking the concentration of heterotrophic plate count bacteria from the source to the consumer’s tap



** Als Android Version im Google Play Store oder als iOS-Version im App Store, ab iPhone 4S und iPad ab der 3. Generation.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für Hansa Armaturen GmbH lizenziert.



Weitere Informationen: www.hansa.com

https://stories.hansa.com/de/startseite

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (