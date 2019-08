Pressemitteilung BoxID: 764650 (Hansa Armaturen GmbH)

Großstadtflair: Das Bad im Urban Trend Style

Innovativ und vielseitig

Aktuelle Entwicklungstrends zeigen es deutlich: die Stadt ist der Lebensraum der Zukunft. Schon jetzt wohnen rund 77 Prozent der Deutschen in großen Metropolen – Tendenz steigend.* Die Urbanisierung spiegelt sich aber nicht nur in der Verschiebung des Wohnsitzes wider. Auch Lebens- und Denkweisen verändern sich – und mit ihnen die Anforderungen an moderne Einrichtungskonzepte. So präsentiert sich das urbane Bad designstark, innovativ und vor allem: vielseitig.



Das Leben in der Stadt ist bunt, fortschrittlich und dynamisch. Hier kommen verschiedene Kulturen, Lebensformen und Individuen zusammen. Dieser facettenreiche Alltag zeigt sich dabei auch in der Gestaltung des Wohnens. Von individuell als Mix&Match eingerichteten Stadtlofts über designstarke Single-Wohnungen bis hin zu funktionalen Wohngemeinschaften nach dem Prinzip des Co-Livings – hier finden die unterschiedlichsten Konzepte Anklang. Dieser Anspruch an Individualität gepaart mit einem jungen und frischen Stil macht die Serie HANSADESIGNO STYLE aus.



Darf’s zum Beispiel eine Prise Extravaganz sein? In trendorientiertem Roségold wird die Waschtischarmatur zum echten Hingucker im urbanen Bad. Zusätzlich zu dem exzentrischen Farbton zieht die außergewöhnliche Wasserformung alle Blicke auf sich. Beim innovativen Mikado® Strahl fließt das Wasser in vielen ineinander verschränkten Strahlen ins Becken, wirkt harmonisch und filigran.



Muss eine platzsparende Lösung her – wie so oft in räumlich begrenzten Stadtwohnungen – ist die kleine, berührungslose Variante der HANSADESIGNO STYLE die optimale Wahl. Sie verbindet modernes Design mit Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Nähern sich die Hände dem präzisen Sensor, fließt automatisch Wasser in einer voreingestellten Temperatur. Werden sie entfernt, stoppt der Wasserfluss sofort wieder. Die Bedienung ist einfach, sicher und intuitiv – ideal für die generationenübergreifende Nutzung. Zudem fließt das Wasser dank der intelligenten Sensorsteuerung nur dann, wenn es auch tatsächlich benötigt wird. So wird nicht nur der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt, sondern auch für zusätzliche Hygiene und Sauberkeit gesorgt. Denn da kein Hautkontakt notwendig ist, bleibt die Oberfläche der Armatur länger sauber und frei von Bakterien.



Ob berührungslos oder manuell bedienbar, klassisch oder in extravagantem Farbton, seiten- oder topbedient, dezent oder ausladend – vielfältige Armaturenserien, wie die HANSADESIGNO STYLE, bieten multifunktionale und intelligente Produkte für jede moderne Badgestaltung.



*Quelle: deutschland.de



Weitere Informationen: www.hansa.com

