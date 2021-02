Freiheit auf vier Rädern: Wer sich dieses Jahr den Traum vom ganz persönlichen Camping-Abenteuer erfüllen will, wird ab April 2021 im Gewerbegebiet „Neue Breite“ in Helmstedt fündig. Denn dort eröffnet das stark wachsende Unternehmen Hannes Camper eine neue Reisemobilvermietung und verlagert damit auch den Hauptsitz von Braunschweig nach Helmstedt. Weitere Vermietstationen betreibt Hannes Camper bereits in Peine, Hamburg, Paderborn, Nürnberg und Berlin.



Grund für die Expansion sind die begrenzten Kapazitäten und Wachstumsmöglichkeiten am nahegelegenen Standort Peine-Ilsede. „Mit der neuen Station wollen wir besonders unseren Stammgästen aus Wolfsburg, Magdeburg und rund um den Elm eine schnellere Erreichbarkeit bieten“, begründet Gründer und Geschäftsführer Tim Aster seine Standortwahl im Industriedreieck an der Bundesautobahn 2.



Der neue Firmensitz wird genau nach den Bedürfnissen der Camper-Vermietung geplant und gebaut. „Der Standort in Helmstedt ist für uns ein absoluter Meilenstein. Erstmals konnten wir hier durch einen Hallenneubau die perfekte Infrastruktur für uns und unsere Gäste schaffen. So entsteht eine lichtdurchflutete kleine Ausstellung, ein Parkplatz mit E-Ladesäulen für Kundenfahrzeuge und dank eines kleinen Dünengartens mit Sonnenterasse kommt direkt bei der Fahrzeugübergabe Urlaubsstimmung auf“, beschreibt der selbst Camping-Begeisterte die Highlights der neuen Vermietstation. Besonders toll: Durch eine 30 kW starke Solaranlage sowie einer entsprechenden Speichertechnologie kann die Station in Helmstedt sogar zu 92 Prozent autark betrieben werden. Camping-Urlaub gehört bereits jetzt zu den umweltfreundlichsten Reiseformen und Hannes Camper möchte damit zusätzlich einen Beitrag zur Energiewende leisten.



Die Eröffnung der neuen Station ist für Ostern 2021 geplant: „Wir sind extrem zufrieden mit der Ansiedlung im Gewerbegebiet Neue Breite. Insgesamt werden wir vom Erstkontakt mit der Wirtschaftsförderung bis zur geplanten Eröffnung das Bauvorhaben in unter 16 Monaten abschließen können“, beschreibt der Unternehmer die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Helmstedt.



Vermietet werden im ersten Jahr 25 voll ausgestattete Camper – darunter kompakte, bis zu 6,4 Meter lange Kastenwagen des Marktführers Pössl sowie VW T6.1 California Ocean Edition. Gerade Camping-Neulinge können damit den Urlaub unter freiem Himmel wunderbar testen, aber auch Sportler und Familien mit einem Kind fühlen sich in einem Hannes Camper gut aufgehoben. Für Vierbeiner und ihre Herrchen stehen zudem extra ausgewiesene Camper bereit. Alle Fahrzeuge sind voll ausgestattete Reisemobile mit vier Sitzplätzen, Heizung, Kühlschrank, Küche, Fahrradträger und Markise.



Trotz Corona ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen und Camping wird auch in 2021 eine der sichersten Urlaubsformen sein. Die gesamte Reise erfolgt individuell, geschlafen wird im eigenen Fahrzeug, Social-Distancing ist kein Problem und frische Luft gibt’s inklusive. Dennoch bietet Hannes Camper seinen Kunden in diesen besonderen Zeiten maximale Flexibilität durch großzügige Storno-Bedingungen: Bis zwei Wochen vor Reisebeginn ist die Stornierung kostenlos, die Anzahlung in Höhe von 30 Prozent wird als Gutschein mit zweijähriger Gültigkeit erstattet. Zudem kann bis 72 Stunden vor Reiseantritt kostenlos auf einen anderen Termin umgebucht werden.



Mehr Informationen finden Camping-Interessierte unter www.hannes-camper.de

