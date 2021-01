Im Februar haben in Ostfriesland sieben Handwerksmeister ihren Meisterbrief seit 25 Jahren und länger. Und auch zwei Betriebe feiern ihr Betriebsjubiläum. Die Handwerkskammer für Ostfriesland gratuliert zusammen mit den zuständigen Kreishandwerkerschaften folgenden Jubilaren:



25 Jahre Meister



Metallbauermeister Günther Buss in Nortmoor (6. Februar)



Metallbauermeister Holger Eschen in Wiesmoor (6. Februar)



Landmaschinenmechanikermeister Rainer Germann in Aurich (6. Februar)



Kraftfahrzeugmechanikermeister Ufe Kessner in Norden (7. Februar)



Dachdeckermeister Hinrich Berends in Hesel (19. Februar)



40 Jahre Meister



Kraftfahrzeugmechanikermeister Rainer Bursch in Westerholt (3. Februar)



60 Jahre Meister



Fleischermeister Ahlerich Stöhr in Emden (7. Februar)



50 Jahre Betriebsjubiläum



Autohaus Gerhard de Voss e.K. in Krummhörn (1. Februar)



Georg Ahrends, Fliesenfachgeschäft Handel und Verlegung e.K. in Norden (4. Februar)

