Das heute gemeinsam mit dem ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher eröffnete „Hamburg International Arbitration Center“ bündelt ab sofort die Angebote und Kompetenzen der Schiedsgerichte unter dem Dach der Handelskammer. „Das Hamburg International Arbitration Center ist ein neuer Leuchtturm für Hamburg“, so Prof. Aust, Präses der Handelskammer Hamburg auf der digitalen Eröffnungsfeier. „Wir platzieren Hamburg damit deutlich sichtbarer auf der Landkarte der internationalen Streitbeilegung und unterstreichen die Rolle Hamburgs als ein Zentrum der internationalen Wirtschaftsbeziehungen.“



Initiator des HIAC ist neben der Handelskammer Hamburg der Rechtsstandorts Hamburg e.V. „Die Nachfrage nach außergerichtlicher Streitbeilegung steigt seit Jahren ungebrochen“, erläutert Friedrich-Joachim Mehmel, Vorsitzender des Rechtsstandorts Hamburg e.V. „Schiedsgerichtsbarkeit liefert gerade auch im internationalen Kontext einen wichtigen Beitrag für Rechtsstaatlichkeit, Verlässlichkeit und gegen Korruption. Mit dem HIAC stärken wir den Schiedsstandort Hamburg auch international nachhaltig“, so Mehmel.



Das Hamburg International Arbitration Center bietet Veranstaltungen und Dialogmöglichkeiten rund um das Thema Schiedsgerichtsbarkeit und einen festen Ansprechpartner für Fragen zur Durchführung von Schiedsverfahren in Hamburg. „Wir bieten mit diesen gebündelten Kompetenzen vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, die international tätig sind, aber keine eigene Rechtsabteilung haben, ein außergerichtliches Konfliktmanagement, das schnell, kostengünstig und wirksam ist“, betont Handelskammer-Präses Prof. Aust.



Zum Hintergrund:

Hamburg verfügt über zahlreiche Schiedsgerichte, hierzu zählen unter anderem das Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg, das Chinese European Arbitration Centre (CEAC) und das European-Latinamerican Arbitration Center (ELArb). Auf der überarbeiteten Plattform www.dispute-resolution-hamburg.com bietet der Rechtsstandort Hamburg e.V. seit vielen Jahren Unternehmen aus aller Welt Informationen zur Streitbeilegung, den unterschiedlichen Schiedsgerichten bis hin zur Vermittlung einzelner Schiedsrichter. Als Sitz des HIAC dient die Handelskammer Hamburg, die schon aufgrund ihrer Lage mitten in Hamburg und der langen Tradition als Schiedsgerichtsstandort eine ideale Wahl war.

