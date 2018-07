Cassandra Steen live auf dem Pflasterfest in Hameln

Es ist angerichtet: Eine der außergewöhnlichsten und fesselndsten Stimmen in der gesamten deutschsprachigen Musiklandschaft besucht das Pflasterfest.



Das Hamelner Stadtfest ist schon längst eine feste Größe in der Region und findet in diesem Jahr zum sechsten Mal in der Fußgängerzone statt. Am Samstag, 25. August ab 21.45 Uhr tritt Cassandra Steen in einer ungewöhnlichen Konstellation auf der Hauptbühne am Hochzeitshaus auf: "The nightLIVEband feat. Special Guest Cassandra Steen".



Die "nightLIVEband" ist bereits bekannt in Hameln, mit unbändiger Spielfreude hat sich die bunte Truppe aus Stuttgart bereits einen Fanclub auf dem Pflasterfest aufgebaut. Tausende haben in fünf Fest-Jahren mit ihnen vor der Hochzeitshaus-Terrasse gefeiert und reden heute noch davon. In dieser Kombination garantiert das Pflasterfest kompromisslose Party und dennoch ein Maximum an Gefühl zur Prime Time auf der Hauptbühne. Mit einer goldenen Schallplatte, Platin für den Hit "Stadt" (feat. Adel Tawil) und zahlreichen Musikpreisen wie den Echo, ist Cassandra eine wahre Ausnahmekünstlerin, die bereits mit Größen wie Xavier Naidoo, Tim Benzko, Ne-Yo und Lionel Richie zusammengearbeitet hat. Möglich wurde das Engagement durch die Firma Lenze, die als Hauptsponsor eingesprungen ist, und durch die guten Kontakte der "nightLIVEband", die mit vielen großen Namen auf der Bühne standen.



Die nightLIVEband versteht sich als Netzwerk internationaler Profimusiker. Die einzelnen Künstler können Auftritte mit Xavier Naidoo, Udo Lindenberg, Max Mutzke und Gregor Meyle vorweisen, um nur einige zu nennen. Bei einer "Secret Show" in einem kleinen Gewölbekeller nahe Stuttgart, bei der die Band regelmäßig bekannte Namen als Überraschungsgäste präsentiert, zauberten sie Cassandra Steen aus dem Hut und es entwickelte sich eine einmalige Party-Stimmung, die den Vollblutmusikern bis heute im Gedächtnis geblieben ist – seither besteht der Wunsch einer Wiederholung, die jetzt in Hameln im deutlich größeren Rahmen Wirklichkeit wird.



"Dieses Stadtfest wird uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben und kräftig auf die Marke Hameln einzahlen", verspricht Stadtmanager Dennis Andres. Dabei betont er neben Cassandra auch Bandnamen wie "Unzucht", "Goodfellaz", "realtime", "Kellerkomando" und "John Noville", die eine explosive Mischung durch die Musikgenres bei der größten Live-Musik-Party der Region garantieren.



Über Casandra Steen



Mit 17 Jahren trat sie erstmalig als Duett-Partnerin von Freundeskreis auf, zog das Publikum als unvergleichliche Gänsehautstimme von Glashaus in ihren Bann, war auf unzähligen gefeierten Kollaborationen mit hochkarätigen Acts wie Xavier Naidoo, Sabrina Setlur oder Bushido zu hören und hat sich spätestens seit ihrem 2009 mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichneten Album „Darum leben wir“ (aus dem auch der mit Platin ausgezeichnete Top 2-Superhit „Stadt (feat. Adel Tawil)“ hervorging) als eigenständige Solokünstlerin etabliert. Nach Zusammenarbeiten mit internationalen Größen wie Ne-Yo, Tiziano Ferro und Lionel Richie sowie Nominierungen für sämtliche wichtigen Musikpreise wie den MTV Europe Music Award, den Comet oder die 1Live Krone wurde Cassandra Steen für ihren 2011er Top 5-Longplayer „Mir so nah“ mit dem ECHO als „Beste Künstlerin national“ ausgezeichnet.



Nach all diesen Erfolgen entschleierte Cassandra Steen auf ihrem 2014 erschienen Album „Spiegelbild“ ihre tiefsten Emotionen. Selbsterkenntnis und Selbstzerfleischung, aber auch das mutige Sich-Stellen. Die Konfrontation mit dem eigenen Ich. Schmerz und Glück, Verletzlichkeit und Kraft vereint im selben Rahmen. Gemeinsam mit Tim Bendzko, Moses Pelham und Christian „Crada“ Kalla (Drake, Alicia Keys, Emeli Sande) entstand ein Dutzend eindringlicher Stücke zwischen Black Music, R’n‘B und Pop. Die bisher intensivste künstlerische Erfahrung und zugleich größte Herausforderung für Cassandra Steen: Stimmungen für Worte zu (er)finden, die es noch gar nicht gab. Bereits 2013 durfte man sich von der außerordentlichen Magie zwischen Tim Bendzko und Cassandra Steen auf der gemeinsamen Single „Unter die Haut“ überzeugen. Und genau da setzte Sie mit "Spiegelbild" wieder an: Unter der Haut. Nach dem Vorgänger „Mir so nah“ präsentiert sich Cassandra Steen ihrem Publikum seither noch viel näher. Nachdenklicher, entschleunigter, gereifter und vor allem tiefgründiger. „Eine Art von Energie, die geschmeidig nach vorne geht“, wie sie selbst ihre Tracks beschreibt.



2016 kehrte Cassandra in die Band Glashaus zurück und 2017 entstand das Comeback-Album "Kraft" mit dem Sie Anfang 2019 als *GLASHAUS - Kraft Live & Akustisch Tour* wieder durch Deutschland touren wird.



Weitere Infos zum Fest unter www.pflasterfest.de

