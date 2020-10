Ab Montag, 26. Oktober 2020 führt HAMBURG WASSER zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung Sielbauarbeiten in der Straße St. Pauli Fischmarkt und Große Elbstraße durch. In der Straße St. Pauli Fischmarkt entstehen zwei Baugruben. Für eine sichere Durchführung der Arbeiten ist es notwendig, den Verkehr in beide Fahrtrichtungen auf je eine Spur zu reduzieren. Die Zufahrt und das Abbiegen in die Große Elbstraße ist weiterhin möglich. In der Großen Elbstraße werden zusätzlich im Bereich der vorhandenen Parkplätze auf der stadteinwärts führenden Straßenseite vier Baugruben in Abständen von 100 bis 130 Meter erstellt. Die gesamte Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mai 2021.



Die Sanierung der Sielleitung erfolgt aufgrund einzelner Sielschäden. In das Mischwassersiel wird ein mit Polyesterharz getränkter Schlauch, ein so genannter Schlauchliner eingezogen. Während der Schlauchliner aushärtet, kann es zu Geruchsentwicklungen kommen, die nicht gesundheitsschädlich sind. HAMBURG WASSER hat dieses Verfahren gewählt, da für den Einzug des Schlauchliners nur in Bereichen der Schächte oder einzelner Baugruben gearbeitet werden muss. Während der Bauphase ist die häusliche Abwasserentsorgung sichergestellt.

