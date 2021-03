Die HAMBORNER REIT AG konnte zum Jahresbeginn 2021 in ihrem Büroobjekt O3 am Standort Köln weitere Vermietungserfolge erzielen und dabei insbesondere den Vertrag mit einem ihrer größten Büromieter langfristig verlängern.



Der Hauptmieter NetCologne, eine städtische Gesellschaft und einer der größten regionalen Telekommunikationsdienstleister in Deutschland, hat sich langfristig zum Standort bekannt und den laufenden Mietvertrag für rd. 16.000 m² Bürofläche frühzeitig bis zum 31. Januar 2036 verlängert.



Durch die Vertragsverlängerung steigt die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im Objekt auf 10,0 Jahre.



"Wir freuen uns, dass sich mit NetCologne ein namhafter und bonitätsstarker Mieter in dieser Form an unseren Standort in Köln gebunden hat. Die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die aktuell teilweise zu beobachtende mieterseitige Zurückhaltung beim Abschluss langfristiger Verträge unterstreichen unseren Vermietungserfolg", kommentiert der Vorstandsvorsitzende der HAMBORNER REIT AG, Niclas Karoff.

