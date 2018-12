Hochzeit, Fest und Jubiläum

21.12.18

Die größte Hochzeitsmesse der Region feiert ihr 15jähriges Jubiläum. Rund 70 Aussteller zeigen alles, was für den besonderen Tag wichtig ist. Ob große oder kleine Feste und Jubiläen – die Messe bietet einen repräsentativen Überblick zu Angeboten und Trends, sie gibt Anregungen zur Gestaltung eines individuell einzigartigen und persönlich bedeutsamen Events.



Damit das große Event gelingt, ist eine vorausschauende und gute Planung unerlässlich. Mit ihrer großen thematischen Vielfalt gibt die Hochzeitsmesse wertvolle Inspirationen: Braut- und Festmoden, erstklassige Hochzeits- und Festlocations, Juweliere und Goldschmiede, DJs und Bands sowie alles zu den Themen Beauty und Styling, Floristik, Dekoration und anderes mehr.



Ein Highlight der Hochzeitsmesse ist auch in diesem Jahr die Braut- und Festmodenschau: Präsentiert von Ron Karrasch (fashionshowdesign) können sich die Besucher an beiden Messetagen von den schönsten Kleidern und Anzügen aus den aktuellen Kollektionen von Brautmoden Sissi (Magdeburg), Brautmobil.de (Leipzig) und Brautmode-Rohland (Leipzig) verzaubern lassen. Musikalisch und künstlerisch umrahmt wird die Schau von Hochzeitssängerin Silke Otte (Roitzsch), der Akustik Liveband „Bienstich“ (Halle/Saale) und dem Musikduo Katie und Lasse (Halle/Saale), Sängerin Maria König (Halle/Saale) und Planet of Shows (Leipzig).



Das Hochzeitscafé direkt an der Bühne bietet ausgewählte Kaffeevariationen und Köstlichkeiten wie Petit Fours, Piccolo und delikate Fingerfood-Variationen. Auf der Sonderschaufläche neben der Bühne erhalten Gäste zudem Inspirationen für die Ausstattung und Dekoration ihrer Festtafel.



Für einen feurigen Abschluss des ersten Messetages sorgt die Showgruppe Fuegopaz mit ihrer Feuershow (17:30 Uhr).



Die Messe Hochzeit hat am Samstag und Sonntag (5. und 6. Januar) täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 5 €, ermäßigt 4 €. Für Kinder unter 10 Jahren ist der Eintritt frei. Weitere Informationen unter www.hochzeit.halle-messe.de.

