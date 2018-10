Minimalismus-Haie erringen zwei Punkte gegen Iserlohn

15.10.18

Nach einem Sechs-Punkte-Wochende traf der KEC in der heimischen Arena auf die Iserlohn Roosters. Beide Mannschaften waren sehr unterschiedlich in die Saison gestartet. Spiele mit Roosters-Beteiligung stehen in dieser Saison für viele Tore. Die Roosters erzielten bisher die meisten Tore aller Teams. Gleichzeitig konnte Iserlohn auswärts nicht überzeugen und noch kein Spiel gewinnen.



Die Haie hingegen zeigten in dieser Saison auf, dass sie auswärts und insbesondere auch in Köln Partien für sich entscheiden können. Die Defensive ist die Trumpfkarte des KEC – das Toreschießen fällt Köln jedoch sehr schwer. Beides bestätigten die Haie in der heutigen Partie. Sieger im Duell der Ungleichen blieb Köln, das seinen Minimalismus mit einem 2:1 n.V. sogar noch unterstrich. Insbesondere Gustaf Wesslau war wieder einmal ein Garant für den Sieg.



Dabei war die Ausgangslage für den KEC ungünstig. Fabio Pfohl konnte noch nicht wieder eingesetzt werden; neu auf die „Verletztenliste“ kam Colby Genoway. Somit fielen die beiden Topscorer des KEC aus. Ausgerechnet das Powerplay des KEC wurde hierdurch ebenfalls sehr wichtiger Spieler beraubt. Kai Hospelt und Alexander Sulzer waren hingegen wieder genesen und füllten den Kader am anderen Ende der Bank wieder auf. Zu seinem DEL-Heim-Debüt kam Robin Palka aus dem Nachwuchs des KEC.



Torlose Partie nach dem ersten Drittel



Beide Mannschaften begannen mit Schwung. Wesslau musste sich rasch auszeichnen: In der 4. Spielminute die erste gute Chance für Yeo, der von der rechten Seite aus schießen konnte. Wesslau konnte die Fanghand noch hochreissen, die Scheibe zwar nicht festhalten, aber den Save machen.



In der 11. Spielminute dann die erste Großchance für den KEC: In einem schnell vorgetragenen Angriff konnte Schütz die Scheibe von links hart auf Hanowski bringen, der sich gegen zwei Iserlohner nah am Tor durchsetzen konnte. Der auf den Kasten gebrachte Schuss war für den Iserlohner Goalie Lange aber kein unlösbares Problem. Auch der Nachschuss von Dumont verfehlte sein Ziel.



Iserlohn zeigte sich defensiv stark verbessert. Die Roosters brachten eine sehr mobile Defensive auf das Eis. Das Abfangen der Haie-Angriffe gelang im Verlauf der gesamten Partie gut. Gleichzeitig nahm Iserlohn übermotiviert sehr viele Strafen – alleine drei im ersten Drittel. Durch den Ausfall von Pfohl und Genoway waren beide Powerplay-Formationen des KEC beeinträchtigt, was diesem anzumerken war.



Sechstes Powerplay, 1:0-Führung



Der KEC startete auch in Überzahl in das zweite Drittel – doch konnte wenig konstruktives auf das Eis bringen. Selbst eine 5:3-Situation nach zwei weiteren Strafen (25. Spielminute, Todd und Friedrich) brachte kein Tor. Die Haie fanden schnell die Formation, ließen die Scheibe durchaus gut laufen, einen guten Schuss auf das Tor fanden sie selten. Die Ausnahme bildete Akeson, der Lange aus zentraler Position zu einem Fanghandsave zwang (26. Spielminute).



Brenzlig wurde es, als Todd die Strafbank verließ, mit einem langen Pass angespielt und auf Wesslau laufen konnte. Der Haie-Keeper fuhr zwei Meter aus dem Tor und konnte wieder einmal erfolgreich abwehren.



Ein weiteres Überzahlspiel – das bis dato sechste – brachte das 1:0 für den KEC in der 37. Spielminute. Akeson drehte lange Kreise im Bullypunkt rechts von Lange und wartete auf die Lücke. Seine Mitspieler versuchten sich immer wieder anzubieten – dann machte Iserlohn den Fehler, Schütz stand frei am langen Pfosten, stoppte den perfekten Pass mit dem Schlittschuh und netzte zur Führung ein.



Dass Iserlohn brandgefährlich blieb, zeigte sich nur wenige Minute später. In der 40. Spielminute musste Wesslau im Spagat mit der hochgerissenen Fanghand klären, um den Schuss von Fischer wegzunehmen.



Roosters mit dem Ausgleich und den besseren Chancen



Sofort nach Wiederanpfiff zeigte Iserlohn, warum sie das offensivstärkste Team der Liga stellten. Ausgehend von klugen Wegspitzeln des Pucks vom Haie-Schläger in der Defensivzone spielten die Roosters eine schnelle Kombination über wenige Stationen. Die durch den Slot gepasste Scheibe schloss Anthony Camara zum Ausgleich ab (42. Spielminute).



Iserlohn investierte wieder mehr in die Offensvie, doch es entwickelte sich ein Geduldsspiel, in der beide Torhüter ihre Mannschaften im Spiel hielten. In einer weiteren Überzahlsituation für den KEC aber die Chance auf den Sieg für Iserlohn. Matsumoto war schneller als alle Kölner, konnte den Konter laufen, versuchte Wesslau zu tunneln – doch der Hai blieb der Sieger (57. Spielminute).



Zalewski belohnt sich und den KEC



Im bekanntlich 3:3 gespielten Überzahl-Modus hatten Hanowski und Schütz rasch die Möglichkeit, das Spiel zugunsten des KEC zu entscheiden (61. Spielminute). Ein großer Dämpfer dann aber die Strafe gegen Mike Zalewski in der 62. Spielminute. Gewohnt gut arbeitete die Haie-Defensive rund um Wesslau die Möglichkeiten der Roosters weg. Zalewski konnte aber von der Strafbank kommend die Scheibe erobern und mit viel Speed in das Offensivdrittel ziehen. Am zu Boden gleitenden Iserlohner vorbeilaufend wurde der Winkel langsam spitz. Aber nicht zu spitz: Zalewskis Schuss rutschte Lange unter der Achsel durch. Zalweski belohnte sich für ein erneut gutes Spiel und der KEC gewann die Partie.

