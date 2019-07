Pressemitteilung BoxID: 760990 (HABA - Erfinder für Kinder, Habermaaß GmbH)

Spiele Hit für Kinder 2019: HABA gewinnt mit "Hempels Sofa" österreichischen Spielepreis

Wir sind der „Spiele Hit für Kinder 2019“! Mit Hempels Sofa konnten wir die renommierte Auszeichnung gewinnen. Der Titel wird in Österreich von der Spielekommission der Wiener Spiele Akademie vergeben. Die Überreichung der Urkunden für den „Spiele Hit für Kinder 2019“ wird im Rahmen der weltweit größten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, „SPIEL 19“, in Essen stattfinden.



Chaos bei Hempels – darum geht’s:

Bei Hempels Sofa bewegen Spieler ab 5 Jahren die Drehfigur Hugo Hempel via ausgeklügeltem Zirkelmechanismus über das 3-D-Spielfeld. Das ist gar nicht so leicht, denn da herrscht ein ganz schönes Chaos! Überall liegt Krempel herum, auf den bloß nicht getreten werden darf. Um das zu vermeiden, kommt es allen voran auf ein gutes Gedächtnis und die Fähigkeit an, den Überblick zu bewahren. Wer bei diesem Spiel als Erster vier Gegenstände aufsammeln kann, gewinnt. Spielerisch und ganz nebenbei trainieren Kinder so auch ihre Auge-Hand-Koordination und Konzentration.



Liebevolle Detailarbeit

Hempels Sofa ist ein verdrehtes Merkspiel, das mit seinem XXL-Spielplan zu überzeugen weiß. Seitens der HABA Redaktion Spiel und Buch betreute Annemarie Wolke die Spielentwicklung: „Knifflig war vor allem die Aufteilung des Spielplans. Dabei kam es auf Millimeterarbeit an, denn die Abstände und Größen der Felder auf dem Spielfeld mussten passgenau mit den Abständen von Hugos Füßen übereinstimmen.“ Richtig lustig wurde es dann bei der Suche nach verrücktem Krempel: „Wir wollten auch ausgefallene Sachen einbauen, die Kinder zum Kichern bringen. Zum Beispiel Klopapier.“



Der Autor Marco Teubner

Der studierte Kulturwissenschaftler Marco Teubner arbeitet seit 2001 als freischaffender Spieleautor. Gemeinsam mit seinen drei Kindern lebt er in Antdorf, Oberbayern. 2003 erhielt er das Spielautoren-Stipendium der Jury „Spiel des Jahres“. Mit „Stone Age Junior“ konnte er im Jahr 2016 den Preis „Kinderspiel des Jahres“ gewinnen. Hempels Sofa ist bereits sein vierzehntes Spiel für HABA.



Der Illustrator Timo Grubing

Der im Jahr 1981 geborene Timo Grubing studierte Illustration an der FH Münster. Seit seinem Diplom 2007 lebt er wieder in seiner Geburtsstadt Bochum. Als freier Illustrator ist er in den verschiedensten Bereichen tätig: Er arbeitet regelmäßig für Magazine und Agenturen und bebildert Kinder- und Schulbücher sowie Spiele. Für Hempels Sofa hat Grubing das Abbild seiner eigenen Katze als Spielkarte und auf dem Cover mit eingebaut.



Über HABA

HABA begleitet Kinder seit über 80 Jahren auf all ihren Streifzügen – mit Spielen und Spielsachen, die fordern, fördern und vor allem viel Freude machen. So entstehen jedes Jahr 400 Neuheiten: die bekannten Spiele in der gelben Schachtel, Spielsachen aus Holz und Stoff, aber auch fantasievolle Wohnaccessoires, spannende Bücher und schöne Geschenke für Kinder. HABA beliefert Händler im In- und Ausland und hat in Frankreich, den USA und Hong Kong Niederlassungen. Außerdem können Kunden aus Deutschland, Österreich und Frankreich eine Vielzahl der Produkte auch im HABA-Online-Shop bestellen.

Ausführliche Informationen rund um die Geschichte, Philosophie, Produktion und vieles mehr finden Sie unter www.haba.de/unternehmen



Über die HABA-Firmenfamilie

Als weltweit agierendes Familienunternehmen bereichert die HABA-Firmenfamilie seit über 80 Jahren Familien und soziale, öffentliche und private Einrichtungen mit vielfältigen und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Lernen, Familienleben, Mode, Accessoires und Gesundheit. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die HABA-Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter HABA, JAKO-O und Wehrfritz. Seit der Gründung 1938 durch Eugen Habermaass ist das Unternehmen in Familienhand. Von den Gesellschaftern bestellte Geschäftsführer sind Karl Fischer, Harald Grosch, Arnd Mückenberger und Tim Steffens. Das Gesamtunternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro.





