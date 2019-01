GSI Outdoors erweitert seine Edelstahlserie zum Sommer 2019 um ein Kochset: eine Pfanne und zwei Töpfe (2 und 3 Liter) mit Deckel beinhaltet Glacier Stainless Base Camper Medium. Hochwertiger, rostfreier Edelstahl macht das Set besonders haltbar. Clevere Hitzeschutzkomponenten aus Silikon vereinfachen die Handhabung. Lange Haltbarkeit, einfaches Handling und puristisches Design zeichnen das neue Topfset Glacier Stainless Base Camp Medium von GSI aus. Es besteht aus zwei Töpfen mit 1,5 und 2 Litern Volumen sowie einer Pfanne mit Sandwichboden, der Hitze gleichmäßig verteilt. Die Topfdeckel haben ein integriertes Sieb und Hitzeschutz-Pads aus Silikon, die es erlauben, sie beim Ausgießen mit dem Daumen zu fixieren. Die Topfhenkel sind ebenfalls mit vor Hitze schützendem Silikon überzogen. Also einfach Anfassen ohne Topflappen, beziehungsweise: Daumen drauf und schütten. Die drei Teile passen ineinander und können schnell im mitgelieferten Packsack verstaut werden. Alles in Allem hat das Set ein Packmaß von 231 x 231 x 147 mm und wiegt 1296 Gramm. 1 Topf, 2 l 1 Topf 3 l 2 Topfdeckel 1 Pfanne 1 Packsack Glacier Stainless Base Camper Medium Gewicht 1296 g Packmaß 231 x 231 x 147 mm Materialien rostfreier Edelstahl, Silikon UVP 89,95 Euro Weitere Informationen gibt es unter www.gsioutdoors.com

GSI Outdoors

GSI Outdoors wurde 1985 von den Geschwistern Don, Ian und Kathy Scott in San Diego, Kalifornien gegründet. Das privat geführte Familienunternehmen mit kanadischen Wurzeln ist Marktführer für Outdoor-Kochgeschirr in den USA und vertreibt seine Produkte weltweit. Was mit blauer Emaille-Ware begann, umfasst heute ein umfangreiches Sortiment an Geschirr und Outdoor-Zubehör. GSI Outdoors steht für hochwertige, technische Produkte mit innovativem Design und, vor allem, für den Pionier-Geist der Familie Scott und deren ansteckende Begeisterung fürs Draußensein.