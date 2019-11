Pressemitteilung BoxID: 775478 (GRUPPE DREI® GmbH)

City-Checks als erster Impuls für lebendigere und belebtere Innenstädte

Mit dem City-Check spricht die Expertenagentur für Stadt- und Standortmarketing GRUPPE DREI aus Villingen-Schwenningen und Gießen insbesondere kleine und mittlere Städte (ca. 15.000 bis 50.000 EW) an, die eine Belebung und Aufwertung ihrer Innenstadt erreichen wollen. Mit dieser ca. zweitägigen Betrachtung und Bewertung der City erhalten Stadtverwaltung, Gemeinderat und Stadtmarketing erste wichtige Hinweise und Impulse.



GRUPPE DREI hat umfangreiche praktische Erfahrung in Citymanagement, Standortmarketing und Wirtschaftsförderung in Klein- und Mittelstädten und gilt als praxisnaher Partner seit über 20 Jahren. Mit diesen Kenntnissen erfolgt neben einem eintägigen (Innen-) Stadtspaziergang eine Vorab-Recherche sowie eine Nachbetrachtung aus Sicht eines Neubürgers, Kunden oder Besuchers der Stadt. Im Austausch mit wichtigen Akteuren (beispielsweise Vertreter von Verwaltung, Handel und Gewerbetreibenden) wird konkret die Situation in der Mitte der Stadt besprochen. „Der neutrale und unbefangene Blick von außen erkennt viel gezielter die tatsächlichen Probleme und Schwächen in der Mitte der Stadt.“ sagt Thomas Müller (Senior Berater GRUPPE DREI) mit knapp 20-jähriger Erfahrung als Kümmerer und Citymanager. „Zudem schärft ein City-Check die Wertschätzung von vorhandenen Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmalen, die wichtige Impulse für eine kundenfokussierte Innenstadtentwicklung geben.“ ergänzt der Fachmann.



Insbesondere jene Städte, die in den vergangenen Jahren noch keine Kümmerer- bzw. Citymanagerfunktion etabliert haben, sind derzeit stark gefordert. Das Engagement der ehrenamtlich tätigen Gewerbetreibenden stößt an zeitliche und fachliche Grenzen. Zudem stehen der innerstädtische Handel, die Dienstleister wie auch die Gastronomen vor den immer stärker werdenden Herausforderungen der Digitalisierung. Social Media, Online-Shopping, neue Zahlmethoden und Kommunikationswege zur Kundenansprache sind hier einige aktuelle Themen. Im Rahmen eines City-Checks können die Cityakteure auch auf ihre digitale Affinität und Leistungsfähigkeit geprüft werden.



Auf Wunsch werden die Ergebnisse des City-Checks in entsprechenden Gremien vorgestellt. Konkrete erste Impulse für die jeweilige City sollen den Akteuren einen praktischen Nutzen bieten.



Der City-Check kann Grundlage für ein umfassendes Citymarketingkonzept oder für die Einrichtung eines Citymanagements sein. GRUPPE DREI ist als strategische Marketingagentur hierfür kompetenter und kreativer Partner der Städte.



Weitere detaillierte Informationen: https://www.standortmarketing.com/city-check

