Biergarten »Grimms Garten« auf dem Weinberg öffnet am 20. Mai - pünktlich zum Pfingstwochenende

Der Biergarten »Grimms Garten« auf dem Weinberg öffnet am 20.05.2020 pünktlich zum Pfingstwochenende. Neu im Sortiment: Kuchen, Torten und alle Speisen des Café-Restaurants Falada. Bei gutem Wetter sind die Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 15 bis 22 Uhr und an den Wocheneden von 12 bis 22 Uhr.



Pünktlich zum Pfingstwochenende fällt der Startschuss für die Biergarten-Saison: ab Mittwoch, dem 20.05. ist der Biergarten an der GRIMMWELT bei gutem Wetter dienstags bis freitags von 15 bis 22 Uhr und an den Wocheneden von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Die Gastronomie »Grimms Garten« bietet dann regionale Spezialitäten und Getränke in entspannter Liegestuhl-Atmosphäre. Neu ab diesem Jahr: Erstmals bietet Johannes Reinhold mit seinem Team das komplette Kuchensortiment aus dem Café-Restaurant Falada auch im Biergarten an: in einer neu installierten Kuchentheke finden sogar die beliebten Torten ein kühles Plätzchen. Ebenso wird es im Biergarten alle Gerichte des Faladas geben.



Schlechtwettervariante: Das Café/Restaurant »Falada« ist dienstags bis donnerstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Für einen guten Start in den Tag an den Wochenenden bietet das Falada das Märchenfrühstück »Tischlein deck dich!« mit einem Frühstück für zwei Personen inklusive Eintritt in die Grimmwelt an.

