Greenberg Traurig beweist Innovationskraft mit neuer Softwarelösung für Immobilien-Due-Diligences

erhöhte Datenqualität

bessere Nachvollziehbarkeit der Fakten und deren historischen Entwicklungen

erleichtert Rückblick bei Spezialthemen

einfach zu erfassende Übersicht

schnelle Bewertung: Relevanz einzelner Daten leicht erkenn- und vergleichbar

vereinfacht das Finden, Prüfen und Nachvollziehen von zugrundeliegenden Detailinformationen

Ergebnisse können über automatisch generierte Auswertungen einfach kontrolliert werden

Qualität der Ergebnisse steigt

Flexibel auf individuelle Anforderungen anpassbar

Die Transaktionskanzlei Greenberg Traurig stellt mit der Einführung der digitalen Due-Diligence-Anwendung „GRETA“ (enbergraurigpplication) ihre Innovationskraft unter Beweis. Das deutsche Büro der größten Kanzlei in den USA hat gemeinsam mit Kooperationspartner EVANA eine einzigartige Softwarelösung für Immobilien-Due-Diligence-Prozesse geschaffen.Das vollintegrierte IT-Tool haben die auf Immobilientransaktionen spezialisierten Anwälte mit den Legal-Tech Spezialisten von EVANA selbst entwickelt. Es löst sämtliche für Due Diligences relevanten Kerndaten mit Hilfe künstlicher Intelligenz aus Dokumenten heraus, analysiert diese und stellt sie für Analysen und Berichte zur Verfügung. Die rechtliche Risikoprüfung nach der digitalen Datenaufbereitung ist im Vergleich zum bisherigen analogen Verfahren nicht nur schneller und effizienter, sondern umfänglicher und besser auf Kundenbedürfnisse anpassbar. Sie spart Mandanten sowie Beratern Zeit und Geld.Darüber hinaus ermöglicht es GRETA erstmals, neben juristischen, auch kaufmännische Dokumente auszulesen und Real-Time-Reportings zu generieren. Die interdisziplinär kompatiblen Berichte können von juristischen, technischen und strategischen Beratern sowie Mandanten jederzeit und an jedem Ort mobil abgerufen werden.Dr. Christian Schede, Managing Partner von Greenberg Traurig Germany: „Mit diesem auf Mandantenanforderungen anpassbaren Tool haben wir einen Quantensprung in der Optimierung von Due-Diligence-Prozessen mit künstlicher Intelligenz vollzogen. Wir sind überzeugt, dass sich mit GRETA Bewertungsprozesse in Immobilientransaktionen grundlegend verändern und unsere Mandaten und auch wir selbst von der Zeit- und Ressourcen-Einsparung profitieren werden.“Dr. Christian Schede, Managing Partner Germany und Head of German Real Estate Sector Group [ Foto downloaden ] Dr. Henning Sieber, Partner, Immobilien / M&AWencke Bäsler, Counsel, Immobilien / M&AGRETA bietet vollen Zugriff auf die VertragshistorieGRETA ermöglicht Analyse sämtlicher Grundstücksbezogener Daten (z.B. Altlasten, Denkmalschutz, Baulasten)GRETA generiert automatisch eine Mieterliste, die auf zugrundeliegende Verträge verlinkt istGRETA kann für alle ausgelesenen Datenarten Reports („Fact Sheets“) erstellen, wie z.B. für Laufzeit, IndexierungGRETA lernt mittels künstlicher IntelligenzGRETAs Analysen sind in ihrer Detailtiefe einstellbar