Ausstellung "GEFÄSS/ SKULPTUR Teil 3. Deutsche und internationale Keramik seit 1946"

02.11.18

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig zeigt vom 10.11.2018 bis 13.10.2019 in seiner Art déco-Pfeilerhalle die Ausstellung "GEFÄSS/ SKULPTUR 3. Deutsche und internationale Keramik seit 1946“.



Zur Pressekonferenz am Donnerstag, den 8.11. um 11 Uhr in der Pfeilerhalle des Museums sind Sie herzlich eingeladen.



„GEFÄSS/ SKULPTUR 3. Deutsche und internationale Keramik seit 1946“:

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig präsentiert im dritten Teil seiner groß angelegten Überblicksschau auf künstlerische Studiokeramik seit 1946 rund 250 Arbeiten von weltweit tätigen Keramikern. Die Namen der Keramikkünstler sind klangvoll, sie kommen aus Großbritannien, Belgien, den USA, Italien, Frankreich, Japan und Korea, Dänemark, Finnland, Ungarn, Tschechien, Mexiko, Australien, der Türkei, den Niederlanden und natürlich aus Deutschland.



Bereits 2008/2009 und 2013/2014 waren in zwei umfangreichen Ausstellungen herausragende, oft auf großzügige Schenkungen zurück gehende Arbeiten vorgestellt worden. Auf diese beiden viel beachteten Ausstellungen folgten jeweils generöse private Schenkungen an das Museum. So wuchs der Bestand des Hauses nach der ersten Ausstellung um rund 3.000 Stücke, seit 2014 zählen weitere 2.000 Arbeiten neu zur Sammlung.

Dadurch kann in Leipzig einerseits das Œuvre bedeutender Künstler der Keramik intensiv und detailliert dargestellt und andererseits die Vielfalt der internationalen Szene eindrücklich vor Augen geführt werden.

