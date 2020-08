Pressemitteilung BoxID: 810690 (ITV Studios Germany GmbH)

"Sing meinen Song-Trio" vs. Steffen Henssler: LEA, Annie Hoffmann und MoTrip stellen sich dem VOX-Kochbattle!

LEA, Annie Hoffmann und MoTrip bei "Grill den Henssler" am 16. August, 20:15 Uhr bei VOX

In der zweiten Folge der Sommerstaffel von „Grill den Henssler“ (Sonntag, 16. August um 20:15 Uhr bei VOX) trifft es Steffen Henssler besonders hart. Der Koch-King und HSV-Fan muss, nach verlorener Wette gegen Moderatorin Laura Wontorra, zum heutigen Koch-Battle nicht nur im verhassten Werder Bremen-Trikot antreten, seine Herausforderer sind zudem eine eingeschworene Gemeinschaft! Seit sie gemeinsam für „Sing meinen Song 2020“ in Südafrika waren, haben Sängerin LEA, Rapper MoTrip und Moderatorin Annie Hoffmann, die selbst einmal Grill den Henssler moderiert hat, eine ganz besondere Verbindung zueinander. Mit beeindruckenden Eigenkreationen, herausfordernden Gerichten und der Unterstützung von Coach Ali Güngörmüş möchten sie Steffen Henssler zeigen wo der Kochlöffel hängt!



Der Kampf der Krapfen: LEA vs. Steffen Henssler!



Doch bevor es an den Herd geht, begrüßt Laura Wontorra den Herausforderer Steffen Henssler mit den Worten „Wettschulden sind Ehrenschulden“. Pikiert zupft der HSV-Fan an seinem quietschgrünen Werder-Trikot und stellt noch einmal genervt klar: „Das ist echt hart!“. Ob ihm das Trikot Pech bringt, wird sich zeigen. Fest steht: Obwohl seine erste Kontrahentin Sängerin LEA zu Beginn vor Aufregung nicht mal mehr weiß, welche Vorspeise (Pfifferlinge mit Tomaten-Zucchini-Krapfen) sie sich ausgesucht hat, wird sie in der Küche plötzlich zur Ruhe selbst. Entspannt und fröhlich plaudert die Vegetarierin mit Laura Wontorra über Frauenpower und ihre ersten Hits. Und Steffen Henssler? Der spinkst neugierig in die gegnerische Küche. Doch damit nicht genug. Während LEA sogar noch eine Soße kredenzt, die gar nicht auf dem Kochplan steht, muss ihr Kontrahent bei der Zubereitung des Krapfenteigs nervös feststellen: „Ich hab mich hier gerade selber ins Knie gef….!“ Viel Lärm um nichts? Eines der Gerichte darf sich jedenfalls über Callis Urteil freuen: „Solche Krapfen würde ich mir sogar auf der Kirmes bestellen!“



Verzicht & Knoblauch: MoTrips Geheimnisse für ein „glückliches Ich“!



Rapper MoTrip kocht nicht nur leidenschaftlich gerne, er legt auch besonderen Wert auf eine ausgewählte Ernährung. Keine Kohlenhydrate, kein Brot, kein Zucker, dafür viel Knoblauch – so lautet sein Geheimnis. „Im Verzicht auf das eine, entdeckst du so viel anderes!“, erklärt der Rapper begeistert und philosophiert weiter: „Nicht nur die Schale, auch der Kern ändert sich!“ Kein Wunder, dass der gebürtige Libanese bei der Hauptspeise mit einem seiner persönlichen Lieblingsrezepte - Kokos-Huhn mit Quinoa-Obstsalat - gegen Steffen Henssler antritt. Der Profikoch hingegen muss sich erstmal eine Lesebrille leihen, um herauszufinden, wie Quinoa überhaupt zubereitet wird. „Gucken kann er nicht und an den Ohren hat er auch was!“, macht sich Laura Wontorra lustig. Koch-Coach Ali Güngörmüş ergänzt: „Und kochen kann er auch nicht!“ Das lässt sich Steffen Henssler nicht zwei Mal sagen. „Henssler – Du bist im Moment gut in Form!“, pusht sich der Koch-King selbst und gibt alles! Ob das für den Sieg reicht?



Steffen Hensslers Achillesferse: Gegen Annie Hoffmann im Dessertduell!



Kaum einer kennt Steffen Henssler besser! Drei Staffeln lang hat Annie Hoffmann „Grill den Henssler“ moderiert. Jetzt tritt die 36-Jährige erstmals als Kandidatin gegen den Profikoch an. „Die will mir richtig einen reinsemmeln!“, stellt Steffen Henssler direkt zu Beginn fest. Und ergänzt selbstbewusst: „Aber so einfach ist das auch nicht!“ Und tatsächlich läuft es zu Beginn nicht ganz rund für Annie Hoffman. Hektisch wirbelt sie durch die Küche und sucht verzweifelt den Aufsatz des Küchengeräts, in das sie bereits die Pistazien gekippt hat. „Ich hab‘ so ein Loch im Kopf gerade. Ich weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist!“ stellt Annie Hoffmann verzweifelt fest. Zu allem Übel möchte ihr Steffen Henssler noch nicht mal eine Orange leihen. „Ich würde ihr nicht mal die Kerne geben!“ ruft er gehässig Richtung gegnerische Küche. Ist das das Aus für Annie Hoffmann oder nimmt die Zubereitung des Desserts vielleicht doch noch eine überraschende Wendung?



Ob Steffen Henssler es tatsächlich schafft, das „Sing meinen Song“-Trio zu schlagen und seinen Erfolg von letzter Woche fortzusetzen, zeigt VOX am Sonntag, 16. August um 20:15 Uhr bei „Grill den Henssler“. Wer nicht bis Sonntag warten möchte, kann „Grill den Henssler“ jeweils drei Tage vor Ausstrahlung auch auf TVNOW anschauen.



Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellen Facebook-Seite von „Grill den Henssler“ gibt es außerdem exklusive Einblicke in die beliebte Koch-Show.



Twitter: #GrilldenHenssler



Die Gerichte der Promis:



LEA (Vorspeise):

Pfifferlinge mit Tomaten-Zucchini-Krapfen



MoTrip (Hauptgericht):

Kokos-Huhn mit Quinoa-Obstsalat



Annie Hoffmann (Dessert):

Rhabarber-Tarte mit Marzipan und Joghurteis



Koch-Coach

Ali Güngörmüş



