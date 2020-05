Pressemitteilung BoxID: 801200 (Graf-Recke-Stiftung)

Dem Virus auf der Spur: Reihentests in der Graf Recke Stiftung

Ein schneller Abstrich in Mund, Nase oder Rachen, ab damit ins Labor. Wenig später ist klar, ob jemand mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Mit dieser Strategie will die Graf Recke Stiftung künftig Klienten und Mitarbeitende in Coronazeiten noch besser schützen. Dass es dabei zu mehr bestätigten Infektionen in der Stiftung kommt, ist nur auf den ersten Blick negativ: "Nur wenn wir wissen, wer infiziert ist, auch ohne Symptome, können wir das Infektionsgeschehen wirklich steuern", sagt Pandemiekoordinator Marek Leczycki.



"Schütze Deinen Nächsten. Wie Dich selbst" – so lautet die aktuelle Kampagne der Graf Recke Stiftung in Coronazeiten. Um den Worten Taten folgen zu lassen, hat die Graf Recke Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Düsseldorfs Reihentests begonnen, die in den nächsten Wochen fortgeführt werden. Mit dem Ergebnis, dass in dieser Testreihe bislang acht Mitarbeitende und eine Bewohnerin positiv getestet wurden. Was auch den Pandemiekoordinator Marek Leczycki überrascht: Niemand dieser positiv Getesteten zeigte irgendwelche Symptome.

(lifePR) (