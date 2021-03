Der bevorstehende Frühlingsanfang bringt eine positive Meldung mit sich: die Tourist-Information darf ab Montag, 15. März, wieder öffnen. Montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr wird die Tourist-Information unter Einhaltung der bekannten Hygieneauflagen wieder für den Besucherverkehr öffnen. Eine vorherige Terminvergabe ist dabei notwendig, diese kann telefonisch erfolgen unter Tel.: 05321-78060. Die Personenanzahl ist auf maximal einen Besucher oder einen Besucher mit einer Begleitperson beschränkt. Ein spontaner Einlass ist bei begleitender Datenerfassung möglich, wenn sich zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Besucher in der Tourist-Information befindet. Die digitale Datenerfassung wird dank „GastIdent“ erleichtert: Besucher scannen den in der Tourist-Information ausliegenden QR-Code mit ihrem Handy, hinterlegen einmal ihre Daten und können sich einfach per Klick ein- und auschecken. Nähere Informationen gibt es unter https://goslar.gastident.de.



Neben der digitalen Datenerfassung ist auch das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske nach wie vor verpflichtend, genauso wie das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. Telefonisch ist die Tourist-Information ebenfalls zu den genannten Zeiten erreichbar.



Verkaufsartikel sind zusätzlich auch im Online-Shop unter www.goslar-shop.de erhältlich, u.a. auch der Goslar Einkaufsgutschein im Wert von 10 EUR und 25 EUR, mit dem der Goslarer Einzelhandel im Rahmen der schrittweise eintretenden Lockerungen sowie dem System „click and meet“ wieder tatkräftig unterstützt werden kann.



Stadtführungen dürfen vor dem Hintergrund der aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorerst noch nicht wieder stattfinden. Die Situation wird je nach aktueller Verordnung neu angepasst.

