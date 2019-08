Pressemitteilung BoxID: 761951 (Gloria-Theater GmbH)

Gloria sucht Kinderdarstellerin

Für den Werbespot zum neuen Gloria-Musical TOMMY TAILORS TRAUMFABRIK suchen die Musical-Macher noch eine junge Darstellerin

Die Vorbereitung für das neue Musical TOMMY TAILORS TRAUMFABRIK, das im Herbst 2020 auf der Bühne des Bad Säckinger Gloria-Theaters Weltpremiere feiern wird, laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Bereits am 22. September 2019 sollen für den offiziellen TV-Werbespot bei Dreharbeiten im Gloria-Theater die ersten bewegten Bilder des Bühnenwerks entstehen. Für die Kinderrolle “Luealla” sucht das Team um Regisseur Jochen Frank Schmidt nun noch eine junge Nachwuchsschauspielerin.



“Dabei suchen wir noch nicht das Mädchen, das im Herbst die Rolle tatsächlich spielen soll,” erklärt Alexander Dieterle, der Produzent des Fantasy-Musicals, “die Castings hierfür finden erst im Frühjahr 2020 statt. Deshalb stehen für diesen Dreh nur schauspielerische Qualitäten im Vordergrund. Gesungen wird am 22. September noch nicht.” Gesucht wird ein Mädchen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren, das Lust hat einen Tag lang an einem professionellen Film-Set mit zu wirken. Bewerbungen können ab sofort per E-Mail an audition@immerwo.de inkl. kurzem Motivationsschreiben und Foto eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 16. September 2019.



“Das wird schon ein großer Spaß” freut sich Jochen Frank Schmidt, “alle Hauptdarsteller, viele Statisten, unsere Maskenbildnerinnen und viele mehr werden mit dabei sein. Das Gloria-Theater wird zum Filmstudio und das neue Musical wird erstmals, wenn auch nur in Teilen, sichtbar.”



Der Vorverkauf für TOMMY TAILORS TRAUMFABRIK - Das Musical startet am 17. Oktober 2019. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter unter www.gloria-theater.de, über das Kartentelefon unter +49 7761 64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (