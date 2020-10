Mit Großen Erfolg hatte das Gloria-Theater Bad Säckingen am vergangenen Wochenende die Weltpremiere des neuen Musicals Tommy Tailors Traumfabrik gefeiert. Doch als am Samstag die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht wurde, stand für alle beteiligten die Frage im Raum, wie es nach dem viel umjubelten Premieren-Wochenende weitergehen soll. Nun steht fest: Das Gloria-Theater darf weiterspielen - Dank eines überarbeiteten Hygienekonzepts.



“Wir haben uns direkt mit den zuständigen Behörden zusammengesetzt,” berichtet Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, “wir werden die Besucherzahl noch einmal um 50 Personen auf 250 pro Vorstellung reduzieren. Unser Hygienekonzept funktioniert, das hat das vergangene Wochenende gezeigt.” Damit ist der Weg frei für weitere Vorstellungen im Gloria-Theater.



Mehr Infos und Tickets für die nächste Saison und das neue Musical gibt es bereits jetzt unter www.gloria-theater.de , Tickettelefon 0 777 61 - 64 90 und werktags von 9 bis 18 Uhr an der Kasse des Gloria-Theaters.

