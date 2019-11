Pressemitteilung BoxID: 776540 (Global Food Summit)

Jetzt als Start-up für den Global Food Summit Publikums-Award 2020 bewerben

Start-ups im Lebensmittelbereich haben beim Global Food Summit, am 25. März 2020, in München wieder die Chance, den „Global Food Summit Audience Award" zu gewinnen. Nach einer erfolgreichen Empfehlung können sich Start-ups bis zum 20. Januar 2020 bewerben. Aus den eingereichten Bewerbungen werden durch die Jury insgesamt acht Start-ups nominiert, die in der Münchner Residenz um den Publikums-Award pitchen. Dabei werden auch unsere Partnerländer für 2020, Australien, Niederlande und Kanada sowie auch Bangladesch, die besten Start-ups aus ihren Ländern nominieren. Auf Einladung der BayWa AG München, treffen sich die Start-up-Bewerber zum Netzwerktreffen vorab, zum „WalkTheTalk“, bereits am 24. März 2020, um sich untereinander und mit Unternehmens- und Wissenschaftsvertretern zu vernetzen.



Der Global Food Summit wird getragen von der University of California, Berkeley, von der Wageningen Universität in den Niederlanden, von der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften (acatech), von der Technischen Universität München (TUM) sowie von der Bayerischen Staatsregierung, vertreten durch das Kompetenzzentrum für Ernährung (KERN).

Der Global Food Summit bringt jährlich internationale und nationale Experten aus Wissenschaft, Verbänden, Unternehmen, Politik und Medien zusammen, um zu diskutieren, wie neue Technologien die Lebensmittelkette verändern werden. Der vierte deutsche Global Food Summit findet vom 25. bis 26. März 2020 wieder in der Münchner Residenz statt.



Gesucht werden engagierte Unternehmen, Agenturen, oder ganz einfach: Profis im Lebensmittelbereich, die innovative Start-ups mit disruptiven Ansätzen im Food-Bereich kennen und empfehlen wollen. Wenn Sie diesen Start-ups die Möglichkeit verschaffen wollen, auf dem Global Food Summit 2020 in der Münchner Residenz ihre Geschäftsidee zu präsentieren, dann nennen Sie dem Global Food Summit Ihre Empfehlung unter startup@globalfoodsummit.com.



Unsere thematischen Bereiche sind:





Smart Urban Farming

Circular Food Solutions

Food Waste as a Resource

Biotech und Life Sciences

Measurement of SDGs





Die Merkmale der Start-ups sollten sein:





Ein überzeugendes Team pitchfreudiger Unternehmer, das disruptiv und nachhaltig zu den Sustainable Development Goals 2030 beiträgt.

Dass es eine erfolgreiche Frühphasen-Finanzierung (Seed/Series A) eingeworben hat, und bestehende und wachsende Nachfrage nach ihrem Produkt verzeichnen.





Nach einer erfolgreichen Empfehlung wird das Start-up vom Global Food Summit angeschrieben und gebeten, bis zum 20. Januar 2020 Bewerbungsunterlagen zu Idee und den Produkten zu übersenden. Aus den Bewerbungen nominieren die Juroren die acht Finalisten für den Audience Award.

