Übernahmeangebot und strategische Partnerschaft von Scout24 mit Hellmann & Friedman und Blackstone: Gleiss Lutz berät Aufsichtsrat von Scout 24 News abonnieren Berlin 15.02.19 ) Gleiss Lutz hat den Aufsichtsrat von Scout24 im Rahmen der Investment Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft mit Hellmann & Friedman und Blackstone beraten.



Die Scout24 AG, ein führender Betreiber von digitalen Marktplätzen für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, und die Pulver BidCo GmbH, eine Holding-Gesellschaft, die gemeinsam von Fonds kontrolliert wird, die ihrerseits von Hellman & Friedman LLC sowie Gruppengesellschaften der Blackstone Group L.P. beraten werden, haben heute eine Investment Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. BidCo hat die Absicht bekanntgegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Scout24-Aktien zu einem Angebotspreis von 46,00 Euro in bar je Scout24-Aktie zu unterbreiten. Das Angebot bewertet das Eigenkapital von Scout24 mit ca. 4,9 Milliarden Euro und das Unternehmen insgesamt mit ca. 5,7 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Freigaben.



Folgendes Gleiss Lutz-Team unter Federführung von Martin Hitzer (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf) war für den Aufsichtsrat von Scout24 tätig: Dr. Christian Cascante (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Matthias Gärtner, Nils Maiwurm, Dr. Simon Frye, Dr. Hilmar Hütten, Dr. Joscha Meyer, Katharina Bein, Lukas Neuhaus (Corporate/M&A), Dr. Andreas von Medem (Counsel, Arbeitsrecht, alle Düsseldorf), Dr. Helge Kortz (Partner), Dr. Thomas Kulzer (Counsel, beide Finance, Frankfurt), Dr. Christian Hamann (Partner), Simon Clemens Wegmann (beide Datenschutzrecht, Berlin).

