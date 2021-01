Ein Gleiss Lutz-Team hat die Gesellschafter bei dem Verkauf der RUTHMANN-Gruppe an die TIME Manufacturing Company beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 abgeschlossen.



RUTHMANN ist ein führender Hersteller von Hubarbeitsbühnen (in erster Linie LKW- und Raupenarbeitsbühnen), die unter den Markennamen "Ruthmann", "Steiger", "Ecoline" und "Bluelift" bekannt sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Gescher, Nordrhein-Westfalen und beschäftigt an verschiedenen Standorten im In- und Ausland mehr als 450 Mitarbeiter. In seinen insgesamt 11 Servicestationen in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz bietet das Unternehmen auch Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Hubarbeitsbühnen an.



Die TIME Manufacturing Company produziert und vertreibt fahrzeuggebundene Hubarbeitsbühnen unter den Marken "Versalift" und "Aspen Aerials" und hat seinen Hauptsitz in Waco, Texas (Vereinigte Staaten von Amerika). Das Unternehmen beschäftigt an seinen Produktionsund Servicestandorten in den USA und Europa insgesamt mehr als 1.100 Mitarbeiter. TIME steht im Eigentum der Sterling Group, einem Private Equity Investor aus Houston, Texas, der Eigenmittel von mehr als 4 Milliarden US-Dollar verwaltet.



Folgendes Gleiss Lutz-Team war im Rahmen der Transaktion tätig: Dr. Thomas Menke (Partner, M&A, Federführung), Dr. Martin Raible (Kartellrecht), Dr. Jacob von Andreae (Partner, Öffentliches Recht, alle Düsseldorf), Dr. Johann Wagner (Steuerrecht, Hamburg), Dr. Alexander Molle (Partner, IP/IT, Berlin), Dr. Reimund Marc von der Höh, Dr. Fabian Mumme, Friedrich Baumgärtel, Julian Jantze (alle M&A), Antonia Harbusch (Kartellrecht), Mara Kerstan-Klie (Arbeitsrecht), Aylin Hoffs (Öffentliches Recht, alle Düsseldorf), Dr. Thomas Bücheler (Steuerrecht, Hamburg), Jan Felix Hinrichs (IP/IT, Berlin).





