Gleiss Lutz berät die Berylls-Gruppe im Zusammenhang mit dem Erwerb von drei Gesellschaften des Automobilzulieferers MEKU

Die Hechinger-Gruppe und die Berylls-Gruppe als Co-Investor übernehmen drei insolvente Gesellschaften der Automobilzuliefergruppe MEKU:



- MEKU Elektronische Systeme GmbH mit Sitz in Bad Dürrheim, ein Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten und Baugruppen;



- MEKU Mechatronische Systeme GmbH mit Sitz in Eching, ein Hersteller mechatronischer Komponenten mit Schwerpunkt Stanz- und Biegetechnologie;



- MEKU Kunststoff Technologie GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen, ein Kunststoffspritzgießer mit Kompetenzen beim Umspritzen, 2K- und

Hybrid-Spritzguss.



Die MEKU-Gruppe mit rund 200 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten bietet Systemlösungen, anspruchsvolle Industrieteile und Baugruppen als Wertschöpfungspartner und Systemlieferant für ihre Kunden aus der Automobilzuliefer- und Kunststoffindustrie an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Herstellung mechatronischer Systeme für ressourcenschonende Anwendungen im Bereich eMobility in der Mobilitätsbranche.



Die Berylls-Gruppe vereint mit Büros in München, Berlin, Zürich, London, Detroit, Shanghai und Seoul drei auf die Automobilindustrie spezialisierte Dienstleistungen: Top-Managementberatung (Berylls Strategy Advisors), digitale Geschäftsmodelle und -transformation (Berylls Digital Ventures) sowie die aktive Beteiligung an Mobilitätsunternehmen in Sondersituationen (Berylls Equity Partners).



Das folgende Gleiss Lutz-Team war für die Berylls-Gruppe im Rahmen der Transaktion tätig: Dr. Rainer Loges (Partner, Federführung), Dr. Markus Braun (beide M&A, München), Dr. Jan-Alexander Lange (Finance, Frankfurt), Dr. Alexander Nagel (Counsel, Restrukturierung, Düsseldorf).

