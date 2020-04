Pressemitteilung BoxID: 797174 (Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft)

Gleiss Lutz berät LichtBlick beim Erwerb des Heizstromkundengeschäfts von E.ON

Die LichtBlick SE hat sämtliche Anteile an der E.ON Heizstrom Nord GmbH und der E.ON Heizstrom Süd GmbH (die "Zielgesellschaften") von der E.ON Energie Deutschland GmbH ("EDG") erworben.



Der Verkauf erfolgt in Umsetzung von Auflagen der Europäischen Kommission aus dem Zusammenschluss von E.ON mit Innogy. Im Jahr 2019 hatte die EDG ihr Heizstromkundengeschäft zu diesem Zweck auf die Zielgesellschaften ausgegliedert. Der Kaufvertrag über sämtliche Anteile an den Zielgesellschaften wurde Anfang März 2020 abgeschlossen und nach Vorliegen der behördlichen Genehmigungen nun vollzogen. Damit wechseln rund 260.000 Heizstrom-Kunden mit rund 355.000 Stromlieferverträgen zu LichtBlick.



LichtBlick ist Deutschlands größter unabhängiger Anbieter von Ökostrom und Ökogas und versorgt nach der Übernahme des E.ON Portfolios rund eine Millionen Kunden mit sauberer Energie. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 in Hamburg gegründet und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa 700 Millionen Euro.



Das folgende Gleiss Lutz-Team unter gemeinsamer Federführung von Dr. Patrick Mossler (Partner) und Dr. Daniel Heck (Counsel; beide Corporate/M&A, Hamburg) war für die Licht-Blick SE tätig: Dr. Johann Wagner (Partner), Dr. Hendrik Marchal (Counsel; beide Steuerrecht, Hamburg), Dr. Moritz Holm-Hadulla (Partner), Dr. Dominik Braun, Martin Nicholas Göbel (alle Kartellrecht, Stuttgart), Dr. Christian Hamann (Partner, Berlin), Dr. Manuel Klar (beide Datenschutzrecht), Dr. Matthias Werner (Counsel), Dr. Theresa Uhlenhut (beide IP/IT, alle München), Dr. Mathias Knecht, Dr. Hendrik Quast (beide Corporate/M&A, Hamburg).



Gleiss Lutz hat LichtBlick schon mehrfach bei der Übernahme von Kundenportfolien in den Bereichen Strom und Gas begleitet.

