Gleiss Lutz berät Invesco bei Logistikportfolio-Mandat

08.03.19

Ein Gleiss Lutz Team hat die Invesco Real Estate (Invesco), einen international tätigen Immobilien-Investmentmanager, beim Erwerb mehrerer Logistikobjekte im Namen von Universal-Investment beraten.



Das Portfolio umfasst sechs Logistikprojekte mit einer Mietfläche von insgesamt 71.000m² in unmittelbarer Nähe von München und Frankfurt am Main. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines neuen Mandats, das Universal-Investment-Luxembourg S.A. als AIFM für einen langjährigen Einzelmandatskunden von Invesco, der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) verwaltet. Die neu errichteten Logistikparks sollen Ende 2019 bzw. Anfang 2020 fertiggestellt werden. Vier der sechs Logistikzentren sind bereits an große Mieter wie BMW und Rhenus vorvermietet.



Folgendes Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Dr. Tim Weber (Partner, Immobilienrecht/M&A, Frankfurt) war im Rahmen der Transaktion für Invesco tätig: Dr. Jacob von Andreae (Partner), Dr. Lars Kindler (beide Düsseldorf), Dr. André Lippert (Berlin, alle Öffentliches Recht), Svenja Bender, Michael Neher (beide Frankfurt), Konrad Discher (Berlin, alle Immobilienrecht/M&A).

