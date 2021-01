Ein Gleiss Lutz-Team hat die finnische, an der Nasdaq Helsinki notierte Metso Outotec-Gruppe als Lead Counsel beim Verkauf des Aluminiumgeschäfts an den französischen Konzern REEL beraten. Der Geschäftsbereich Aluminium umfasst Grünanodenanlagen, Anodenstangenwerkstätten und Gießereien, die in Aluminiumhütten eingesetzt werden, sowie die dazugehörigen Ausrüstungen und Dienstleistungen.



Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2021 erwartet.



Metso Outotec ist ein weltweit führender Spezialist für nachhaltige Technologien, End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen in der Zuschlagstoff-, Mineralienverarbeitungs-, Metallveredelungs- und Recyclingindustrie. Ziel des Unternehmens ist, mit innovativen Technologien seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Energie- und Wassereffizienz zu unterstützen, um sowohl die Produktivität zu steigern als auch Umweltrisiken zu reduzieren. Metso Outotec beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und erzielte 2019 einen Pro-forma-Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro.



Das folgende Gleiss Lutz-Team war für Metso Outotec im Rahmen der Transaktion tätig: Dr. Andreas Löhdefink (Partner, Federführung), Dr. Christoph Auchter, Kevin Löffler (alle Frankfurt), Dr. Yixiao Li (Stuttgart, alle M&A), Dr. Thomas Winzer (Partner), Dr. Tobias Abend (Counsel), Lea Kuhr (alle Arbeitsrecht), Dr. Stefan Mayer (Partner), Dr. Ocka Stumm, Dr. Leonhard Kornwachs (alle Steuerrecht), Dr. Eike Bicker (Partner), Marina Stoklasa (beide Compliance), Dr. Alexander Fritzsche (Partner), Dr. Birgit Colbus (Counsel, beide Kartellrecht, alle Frankfurt), Dr. Ulrich Soltész (Partner, Kartellrecht/Beihilferecht, Brüssel), Dr. Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs (beide Öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Alexander Molle (Partner), Jan Hinrichs, Dr. Matthias Schilde (alle IT-Recht), Dr. Christian Hamann (Partner), Simon Wegmann (alle Berlin), Dr. Manuel Klar (München, alle Datenschutz).





