Joshua Bell nimmt 16. Glashütte Original MusikFestspielPreis entgegen

Sächsische Manufaktur würdigt kulturelles Engagement des US-amerikanischen Geigers

Der Violinist Joshua Bell hat am Montagabend den 16. Glashütte Original MusikFestspielPreis entgegengenommen. Frank Kittel, Geschäftsführer von Glashütte Original, nutzte den feierlichen Rahmen des Konzerts des Violinisten in der berühmten Dresdner Frauenkirche, um die Auszeichnung zu überreichen. Mit dem von zwei Uhrmacherschülern der Glashütter Manufaktur gefertigten und mit 25.000 Euro dotierten Preis wurde Bell für seinen langjährigen Einsatz für kulturelle Verständigung und Förderung junger Künstler geehrt.

Joshua Bell, einer der größten Geiger unserer Zeit, nahm den mit 25.000 Euro dotierten Preis am Montagabend in der Dresdner Frauenkirche aus den Händen von Frank Kittel, Geschäftsführer und Chief Financial Officer von Glashütte Original, und Intendant Jan Vogler entgegen.



Die sächsische Uhrenmanufaktur und die Dresdner Musikfestspiele ehrten den US-Amerikaner für sein außergewöhnliches kulturelles und soziales Engagement. Seine Auffassung von Musik als Mittel zu transkultureller Verständigung gibt er auch im Rahmen des Schulreformprojekts Education Through Music and Turnaround Arts der NAMM Foundation weiter, die benachteiligten Kindern den Zugang zu klassischer Musik auf vielfältige Art eröffnet. Darüber hinaus engagiert sich Bell für die Streicher der National YoungArts Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung aufstrebender Künstler an High Schools und ist als Dozent an seiner Alma Mater, der Jacobs School of Music, tätig.





