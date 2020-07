Pressemitteilung BoxID: 806792 (gfh gesellschaft für haarästhetik mbH)

Pompöös hair by gfh 'toppt' Harald Glööcklers neue Latex-Kollektion

Harald Glööckler – Star-Designer und nimmermüdes kreatives Allround-Talent – lässt sich auch von einer Corona-Pandemie nicht wirklich aufhalten. In der selbstgewählten Isolation in seinem nach dem Vorbild von Versailles gestalteten privaten Anwesen an der Pfälzer Weinstraße arbeitete er gleich an einer ganzen Reihe neuer pompööser Vorhaben. Mit dabei beim Shooting für die neue Latex-Kollektion im eigenen Garten: die Perücken seiner Kooperation mit der GFH Pompöös hair by gfh. Womit der Prince of Pompöös seinen Prinzessinnen zu wieder einer neuen Facette von mehr Sexappeal und Beauty verhelfen dürfte.

